Universidad Pumas vs América: Eliminatoria a Semifinales Liga MX 2026

La afición universitaria festeja la clasificación a semifinales tras eliminar por posición en la tabla a la powerhouse en Liga MX, América, en la ronda de eliminación directa torneo Clausura 2026.

La afición universitaria festeja la clasificación a semifinales tras eliminar al * América *Resultado: Pumas sufre para avanzar a semifinales tras eliminar al América por posición en la tabla (6-6 global) gracias a su posición en la tabla y así, sellar su boleto a las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde enfrentarán al Pachuca.

Rubén Duarte (2'), Nathan Silva (12') y Jordan Carrillo (22') habían anotado los tres goles que parecía que iban a encaminar a los universitarios a una noche tranquila, sin embargo, fue todo lo contrario. América logró mostrar su *animal competitivo* que lleva dentro y le hizo pasar una noche incómoda a los universitarios. Otra vez, la disciplina en Pumas falló y dos penales los ayudaron a empatar el partido a los azulcremas





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