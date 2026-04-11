Universidad Rice: Estudio Revela Perspectiva Negativa sobre México y Propone Cooperación Bilateral

La Universidad Rice de Estados Unidos publica un informe sobre México que destaca la corrupción, la criminalidad y la necesidad de cooperación bilateral para combatir el narcotráfico. El estudio analiza la situación actual del país y propone soluciones.

Aparentemente, la visión más objetiva que puede obtenerse sobre un país es aquella que proviene de una institución extranjera, ya que se asume que carecería de subjetividades e implicaciones políticas. En este contexto, la Universidad Rice de los Estados Unidos ha publicado un estudio titulado “Informe Anual de Perspectivas de México ”.

Esta institución, ubicada en Houston, Texas, fue fundada en 1891 y cuenta con múltiples reconocimientos académicos, destacando su primer lugar a nivel nacional en ofrecer a sus estudiantes la mejor calidad de vida. En su diagnóstico sobre México, el estudio presenta una perspectiva negativa, atribuyéndola al avance de la corrupción y la criminalidad. Esta situación no es ajena a la propia estabilidad de los Estados Unidos, recordando cómo las drogas procesadas en México se distribuyen entre la juventud, con consecuencias fatales, llegando incluso a generar alarma en China, país de origen de la materia prima. \Los investigadores señalan la ausencia de una estrategia efectiva para abordar los problemas de México. Critican que las reuniones del gabinete de seguridad “solo sirven para calcular y aceitar”, y que las fuerzas del orden se limitan a repeler los ataques de los criminales, sin necesariamente perseguirlos o provocar respuestas mortales. El diagnóstico de la Universidad Rice, además, sugiere que las organizaciones criminales podrían “convertirse en aliados definitivos en las elecciones”, una afirmación de gran trascendencia que requiere un análisis exhaustivo. Los indicadores analizados revelan la existencia de múltiples cárteles activos, incluso ante la desaparición de sus líderes, pues siempre hay quien los reemplace, posiblemente con una nueva estructura. Este entramado delictivo, presente en varios estados, ha generado alarma en los Estados Unidos, lo que ha llevado a solicitar autorización al gobierno federal para el ingreso de apoyo de sus organismos de seguridad. Se propone la aplicación de tecnología y la colaboración en labores de inteligencia para erradicar los problemas que trascienden las cuestiones de salud y seguridad.\Los investigadores enfatizan la urgencia de combatir conjuntamente el problema, como un signo de corresponsabilidad entre ambos países. México, en su rol de proveedor, y Estados Unidos, como principal consumidor y distribuidor, comparten una problemática que se manifiesta en ambos lados de la frontera. En otras palabras, se trata de un problema doble. Los habitantes de los países consumidores no deben eludir su propia responsabilidad. Esta perspectiva plantea la necesidad de estudiar la aceptación de la combinación de fuerzas, pero salvaguardando la soberanía del Estado mexicano. Se subraya la importancia de que cualquier apoyo externo se subordine al liderazgo de las autoridades locales para este tipo de combate “sui generis”. Cada país debe cumplir su obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El análisis de la Universidad Rice sirve como una llamada de atención sobre la delicada situación que atraviesa México, con implicaciones profundas tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y resalta la necesidad de una cooperación bilateral efectiva para enfrentar los desafíos de manera integral y sostenible. El informe también deja ver la complejidad de las relaciones bilaterales y la importancia de abordar los problemas de manera integral para lograr la estabilidad y el bienestar de ambos países





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