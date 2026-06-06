Universidad Veracruzana inaugura primer centro de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades en Orizaba-Córdoba

La UV abre un centro de investigación en Orizaba-Córdoba para descentralizar la ciencia, impulsar estudios regionales y fortalecer la vinculación social.

La Universidad Veracruzana (UV) ha dado un paso trascendental en la descentralización de la investigación científica con la inauguración del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades en la región Orizaba-Córdoba .

Este nuevo espacio, el primero de su tipo en la zona, busca impulsar la generación de conocimiento, la articulación de proyectos académicos y la vinculación con diversos sectores sociales para abordar problemáticas regionales. El rector Martín Aguilar Sánchez calificó el evento como un momento histórico, destacando que la iniciativa surgió tras identificar la necesidad de fortalecer la investigación en ciencias sociales y humanidades más allá del campus central en Xalapa.

Aunque académicos ya realizaban investigaciones de forma individual, carecían de las condiciones institucionales adecuadas para un trabajo articulado y de mayor alcance. Hace tres años y medio, comenzó el proceso de diseño y construcción del centro, que se levantó sobre un antiguo laboratorio en desuso, simbolizando la transformación de recursos infrautilizados en motores de conocimiento.

El vicerrector Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas enfatizó que la creación del centro representa un hito a siete décadas de la fundación de la primera facultad universitaria en la región. La nueva entidad académica permitirá desarrollar proyectos científicos interdisciplinarios enfocados en fenómenos socioculturales, históricos, económicos y territoriales, con enfoques de inclusión, equidad, interculturalidad y sustentabilidad.

Además, fortalecerá la formación de nuevas generaciones de investigadores, creando un ecosistema donde la investigación regional pueda florecer. La región Orizaba-Córdoba, con su riqueza histórica, cultural y social, demanda mayores esfuerzos investigativos: desde el estudio de pueblos originarios y procesos migratorios hasta el análisis de la industrialización, el crecimiento urbano y los problemas medioambientales.

El rector subrayó el compromiso de la Universidad con estas temáticas y la importancia de articular trabajos en todas las áreas de las ciencias sociales y humanidades. El coordinador del centro, Juan Carlos Colorado Higuera, señaló que la inauguración responde a una necesidad histórica de contar con un espacio que articule y fortalezca la investigación regional. Afirmó: Los centros de investigación no nacen de los edificios; nacen de las preguntas que una sociedad aún no ha respondido.

La región de las Altas Montañas concentra una extraordinaria riqueza histórica, cultural, social y ambiental, donde convergen comunidades originarias y afrodescendientes, dinámicas rurales y urbanas, procesos migratorios, desafíos ambientales y profundas transformaciones territoriales. Aunque estos fenómenos habían sido estudiados por académicos comprometidos, faltaba una instancia que diera continuidad a los esfuerzos y consolidara una identidad propia para las ciencias sociales y humanidades desde y para la región.

En los últimos meses, se han fortalecido órganos colegiados, definido líneas estratégicas de investigación y registrado proyectos enfocados en los principales desafíos sociales, culturales y territoriales. Los investigadores Isabel Lagunes Gómez y Damián Xotlanihua Flores destacaron que la inauguración refleja una visión institucional que apuesta por construir capacidades académicas a largo plazo y generar conocimiento útil para la sociedad.

Lagunes Gómez afirmó que su trabajo produce evidencia científica para apoyar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas más eficaces y territorialmente focalizadas, abordando desigualdades sociales, dinámicas urbanas, ordenamiento territorial, patrimonio cultural y turismo. Recordó que las universidades públicas tienen la responsabilidad de promover un diálogo permanente entre el conocimiento científico, los gobiernos, las organizaciones sociales, los sectores productivos y las comunidades





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