La UV fortalece servicios bibliotecarios con herramientas de inteligencia artificial y capacitación profesional para impulsar la investigación y la excelencia académica en sus cinco regiones.

La Universidad Veracruzana (UV) ha reafirmado su determinación de transformar y modernizar sus servicios bibliotecarios mediante la implementación estratégica de herramientas de inteligencia artificial y el fortalecimiento de la alfabetización informacional en todo su sistema. Este proceso de renovación institucional se desarrolló durante la Reunión Plenaria 2026, un evento clave organizado por la Dirección General de Bibliotecas (DGB) que buscó alinear los recursos académicos con las demandas actuales de la educación superior.

Arturo Aguilar Ye destaca el rol estratégico bibliotecario

Arturo Aguilar Ye, secretario Académico de la Universidad Veracruzana, inauguró el evento en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) para reconocer el respaldo fundamental que brindan estas instituciones a la docencia, la investigación y la formación de posgrado. Aguilar Ye subrayó que las bibliotecas universitarias no son simples depósitos de libros, sino componentes estratégicos que facilitan el acceso a la información, fortalecen los procesos de aprendizaje y suman valor a la excelencia académica institucional.

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El secretario Académico hizo un reconocimiento explícito a la labor de los responsables y colaboradores de estas unidades, destacando que mantienen servicios pertinentes adaptados a las necesidades cambiantes de la comunidad estudiantil, académica y científica. En su intervención, Aguilar Ye agradeció el trabajo colegiado de los equipos locales ante la presencia de coordinadoras y coordinadores de bibliotecas de las cinco regiones de la institución, señalando que el sistema bibliotecario de la UV mantiene una amplia presencia dentro del Consejo Regional Sur-Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Modernización tecnológica y ética en la inteligencia artificial

Ahora, Ana María Salazar Vázquez, titular de la Dirección General de Bibliotecas, presentó un balance detallado de los avances alcanzados durante el año, destacando hitos como la armonización contable del sistema bibliotecario y el fortalecimiento de la alfabetización informacional en las distintas regiones universitarias. Salazar Vázquez anunció además la puesta en marcha de un programa especializado de formación y profesionalización para titulares y personal a cargo de las bibliotecas, una iniciativa que contempla el desarrollo de conocimientos en tecnologías de la información para mejorar la calidad y pertinencia de los servicios ofrecidos.

Al abordar la innovación tecnológica, la titular de la DGB enfatizó la incorporación estratégica de la inteligencia artificial en las bibliotecas universitarias, un mecanismo que permite optimizar la recuperación de información y agilizar el análisis de literatura científica. Estas herramientas facilitan a los investigadores la identificación de conexiones para la generación de nuevo conocimiento, operando siempre bajo criterios críticos y éticos que garantizan la integridad de los procesos académicos y evitan sesgos en la investigación.

Impacto en la proyección internacional y rankings globales

La estrategia también incluye la importancia crucial de la minería de datos para mejorar la proyección internacional de la Universidad Veracruzana, un objetivo que se aborda mediante la curaduría de metadatos, la normalización de perfiles institucionales y el acceso a bases de datos especializadas. A través de estas medidas, el sistema bibliotecario contribuye directamente a visibilizar la producción científica de la UV en los rankings globales, asegurando que el trabajo académico tenga el reconocimiento adecuado en el escenario internacional.

Finalmente, Salazar Vázquez recordó la vocación humanista de estos espacios, concebidos como lugares de consulta documental seguros, inclusivos y libres de discriminación que acompañan a los alumnos durante toda su trayectoria académica. El esfuerzo colectivo del personal directivo y los equipos de trabajo ha permitido avanzar en la modernización de los servicios, consolidando las bibliotecas como un respaldo fundamental para la formación, la investigación y el desarrollo integral de la comunidad universitaria, garantizando condiciones de accesibilidad e igualdad de oportunidades en el aprendizaje para todos los miembros de la UV.