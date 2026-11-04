Universitat Veracruzana: El Bosque del Horror atreixo Xalapa en Dies de Muertos
La Universitat Veracruzana va organitzar El Bosque del Horror al CAD. Un esdeveniment nocturn que combina terror i cultura per celebrar el Dies de Muertos amb funcions fins al novembre.
La Universitat Veracruzana va convertir la seva seu principal en un escenari de terror i tradició durant les festes del Dies de Muertos a la capital estatal. L'institució acadèmica, a través de la seva Fundació, va impulsar una sèrie d'activitats culturals centrades al voltant del seu Campus per a la Cultura, les Arts i l'Esport, conegut popularment com a Campus CAD. Aquest espai, reconegut per la seva rica biodiversitat i bellesa natural, va acollir l'atraència principal: un recorregut temàtic titulat "El Bosque del Horror", dissenyat per immersar els visitants en una experiència sensorial intensa i única.
El propòsit central d'aquesta iniciativa va ser fusionar les arts escèniques amb la llegenda i la natura, creant una atmosfera tenebrosa que atrapa els sentits dels participants. L'objectiu no era només espantar, sinó també honorar una de les tradicions més emblemàtiques del país mitjançant una narrativa visual i sonora. Els xalapeños i els turistes que van visitar la ciutat van tenir l'oportunitat de veure com l'entorn habitual del campus canviava radicalment, transformant-se en un lloc ple de misteris i presències fantasmals que es movien entre els arbres.Also readAcademia Tigres Xalapa inicia con fuerza en la Liga Veracruzana
Mecanisme de l'Experiència Terrorífica
"El Bosque del Horror" va funcionar com un recorregut guiad on la foscor i el so jugaven papers clau en la narrativa de la por. Les funcions nocturnes es van desenvolupar diàriament des del 29 d'octubre fins al 2 de novembre, oferint una finestra temporal específica durant la qual els visitants podien experimentar el camí. El punt de trobada inicial es va establir a l'àrea de taquilles del campus, just al costat de l'estructura esportiva emblemàtica coneguda com el "Nido del Halcón", un gimnàs de bàsquet familiar per a la comunitat universitària.
Un cop superat aquest llindar inicial, els participants van ser rebuts per un guia que va ser l'encarregat de submergir-los en la trama de l'aventura. La densitat de la foscor a l'interior del bosc era tal que, en alguns moments, impedia fins i tot veure els propis passos, generant una sensació de vulnerabilitat immediata. Els assistents van haver de confiar en les instruccions del guia mentre navigaven per senderis que, durant el dia, són espais de tranquil·litat i estudi, però que a la nit es converteixen en escenaris de persecució i sustos.
Dins del cor del bosc, l'experiència es va intensificar amb la presència d'actuar i efectes especials. Grits de sorpresa i crits de por ressonaven per qualsevol racó del camí, obligant a molts visitants a córrer sense un destí fix, en un estat d'alerta constant. La atmosfera estava carregada d'adrenalina, ja que els participants havien de superar una mena d'estat de supervivència emocional per aconseguir sortir del recorregut. Aquesta persecució incansable estava protagonitzada per sèries de criatures i personatges que semblaven sortir directament de la imaginació col·lectiva.
Rols dels Actors i Presències Llegendàries
La construcció del terror es va basar en la integració de diversos elements narratius que van captivar l'audiència. Els actors que van participar en l'esdeveniment van interpretar papers basats en éssers de llegenda populars i personatges icònics del cinema de terror internacional. Aquesta fusió de referents culturals locals i globals va permetre que la barrera entre la realitat i la ficció es difuminés completament per als visitants.
La Fundació UV va jugar un rol crucial en la producció d'aquests elements, assegurant que la qualitat de la representació fos alta i que l'experiència fos coherent des de l'inici fins al final. Els espectadors van ser testimonis d'una coreografia de por on cada pas podia revelar una nova sorpresa. La combinació de la naturalesa salvatge del campus amb la interpretació teatral va crear una sinergia poderosa que va definir l'èxit de l'esdeveniment, convertint-lo en una referència cultural a la ciutat.
Impacte Cultural i Alternatives Familiars
Mentre "El Bosque del Horror" dominava l'atenció dels visitants més atrevits, l'esdeveniment també va oferir una altra cara de la celebració del Dies de Muertos. En un extrem diferent del mateix campus, es van desenvolupar funcions de teatre titula "CADtrina". Aquesta activitat presentava un to significativament menys tenebrós, dissenyat específicament per acollir a públic de totes les edats, incloent-hi famílies amb nens.
"CADtrina" va permetre al públic explorar en profunditat els raigs culturals que sustenten la tradició del Dies de Muertos. Aquesta part de la cartel·lera institucional va servir com un contrapunt educatiu i cultural, recordant als assistents que més enllà del susto i la ficció, hi ha un patricmoni profund i arrelat que defineix la identitat nacional. Aquesta dualitat d'oferta va assegurar que el Campus CAD fos un destinació inclusiva, capaç de satisfer tant la curiositat pels espectacles de terror com el desig de conèixer arrels tradicionals.
L'èxit d'aquesta programació destaca l'habilitat de la Universitat Veracruzana per adaptar els espais acadèmics a les necessitats socials i culturals del moment. La transformació del Campus CAD durant aquests dies va demostrar com la infraestructura pública pot ser reimaginada per a fins artístics i de lleure. La presència massiva de visitants, tant locals com forans, confirma que les iniciatives culturals ben estructurades són un motor important per a la vida social de Xalapa.
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