Convenio firmado en julio de 2022 permite a asociación civil retener recursos estudiantiles antes de las denuncias de 2025 por desvíos millonarios.

El Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez autorizó formalmente que una asociación civil retuviera el tres por ciento de los recursos estudiantiles mediante un convenio firmado en julio de 2022. Esta autorización se produce cuatro años antes de que la Secretaría de Finanzas y Planeación denunciara presuntas irregularidades por 280 millones de pesos en el manejo de las aportaciones de los alumnos durante la administración actual. El documento, aprobado por el entonces rector Ome Tochtli Méndez Ramírez, contrasta con las acusaciones recientes de que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz perdió el control de sus ingresos recién en 2025.

Antecedentes del Convenio de 2022 y sus Cláusulas

El convenio modificatorio, fechado el dieciocho de julio de 2022, establece explícitamente que la UPAV acepta que se quede un saldo remanente del tres por ciento del importe total recibido por el colaborador designado. Este acuerdo fue suscrito por el rector Ome Tochtli Méndez Ramírez y José Luis Godos Hernández, representante de la Asociación Educación es Primero. La vigencia del pacto se había establecido hasta el treinta de enero de 2027, lo que indica una planificación a largo plazo para la participación de la asociación en las operaciones financieras de la universidad.

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Mediante este instrumento legal, se pactó la constitución de un fondo destinado a cubrir supuestas obligaciones civiles, laborales y fiscales de la fundación. Los recursos para este fondo provenían de las aportaciones estudiantiles que, en ese momento, eran recabadas directamente por la asociación civil. Esta disposición legal demostraba que la participación de entidades externas en la captación y distribución de fondos universitarios antecede en varios años a la crisis financiera actual.

Nuevas Denuncias de Irregularidades en 2025

El dos de enero de 2025, durante la administración encabezada por Sergio Torres Mejía, la universidad facultó a la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente para gestionar los recursos educativos. Este nuevo acuerdo incluyó un adeudo de cuarenta y dos millones setecientos diez mil pesos por pagos pendientes a asesores y coordinadores. La fundación se comprometió a financiar estas obligaciones y recuperar el dinero mediante aportaciones estudiantiles, aunque la documentación revisada no acredita que los pagos fueran liquidados completamente.

El secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, sostuvo ante el Congreso del Estado que la universidad operaba como un cascarón sin control del registro de sus alumnos. Informó sobre la existencia de cuatro denuncias penales por posibles delitos de peculado, incumplimiento de un deber legal, defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Estas acusaciones se basan en la afirmación de que EDAL transfería las aportaciones a empresas inmobiliarias y agencias de publicidad.

Revisión del Órgano de Fiscalización Superior

El Órgano de Fiscalización Superior observó que la UPAV no acreditó el ingreso de las aportaciones estudiantiles a sus cuentas bancarias ni su registro contable durante la Cuenta Pública de 2025. Aunque el organismo identificó documentación faltante para comprobar pagos y obligaciones fiscales, la revisión derivó únicamente en observaciones administrativas sin determinar un monto específico de daño patrimonial en ese caso particular.

No obstante, el cinco de septiembre de 2022, el ORFIS informó al Congreso que interpuso una denuncia por daño patrimonial por 241 millones 971 mil 897 pesos con 62 centavos. Esta denuncia se derivó de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2019 y 2020 y abrió la carpeta de investigación FGE/FECCEV/456/2020. Las investigaciones actuales buscan clarificar si las operaciones recientes guardan relación con los acuerdos financieros establecidos años atrás bajo la dirección de Ome Tochtli Méndez Ramírez.