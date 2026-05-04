Uriangato Recibe Aprobación para su Primera Preparatoria Oficial

El municipio de Uriangato, Guanajuato, se prepara para la construcción de su primera preparatoria oficial, un proyecto resultado de la colaboración entre los gobiernos municipal, estatal y federal. Esta iniciativa beneficiará a cientos de jóvenes, brindándoles acceso a la educación media superior sin tener que trasladarse a otros municipios.

Uriangato , Guanajuato – El municipio de Uriangato se prepara para un hito histórico en su desarrollo educativo con la próxima construcción de su primera preparatoria oficial.

El presidente municipal, Juan Carlos Martínez Calderón, ha confirmado que el terreno necesario para este proyecto ya está disponible y listo para la construcción, tal como lo había anunciado la gobernadora del estado. Los preparativos están en marcha, incluyendo la limpieza del terreno y la aprobación formal de su donación a la federación, sentando las bases para un convenio de colaboración entre los gobiernos municipal, estatal y federal.

Este proyecto representa una colaboración sin precedentes entre los tres niveles de gobierno, demostrando un compromiso unificado con el futuro de la juventud uriangatense. El alcalde Martínez Calderón enfatizó la importancia de esta iniciativa para abordar una necesidad apremiante en la comunidad, ofreciendo a los jóvenes locales la oportunidad de continuar sus estudios de nivel medio superior sin la necesidad de trasladarse a otros municipios, lo que a menudo implicaba costos significativos y dificultades logísticas.

La aprobación de Uriangato como sede de una de las cien preparatorias autorizadas a nivel federal es motivo de gran orgullo, especialmente considerando que solo ocho municipios en todo el estado de Guanajuato fueron seleccionados para recibir este beneficio. El alcalde destacó que, siendo Uriangato uno de los municipios más pequeños del estado, su inclusión en este programa es un logro significativo que refleja el arduo trabajo y la dedicación de su administración.

El proyecto de la preparatoria en Uriangato no solo se centra en la infraestructura física, sino también en la creación de oportunidades para los jóvenes y el fortalecimiento del tejido social. Se espera que la nueva escuela pueda albergar inicialmente entre 360 y 380 estudiantes, pero el secretario de Educación ha asegurado que existe la flexibilidad para ampliar la capacidad si la demanda supera las expectativas, garantizando así que un mayor número de jóvenes puedan acceder a la educación media superior.

El alcalde Martínez Calderón atribuye el éxito en la obtención de este proyecto a una gestión proactiva y a la construcción de relaciones sólidas con las diferentes secretarías gubernamentales. Subrayó que el trabajo realizado no se limita a la mera promoción en redes sociales, sino que se basa en la eficiencia, la eficacia y la capacidad de concretar proyectos que transforman positivamente el rumbo del municipio.

La administración municipal se ha comprometido a asegurar que las clases comiencen en el próximo ciclo escolar, incluso si el edificio de la preparatoria aún no está completamente terminado. En tal caso, se buscarán alternativas temporales para garantizar que los estudiantes puedan iniciar sus estudios sin interrupciones.

El alcalde expresó su profundo agradecimiento a la gobernadora del estado por su visión y por tomar en cuenta a Uriangato en este importante proyecto, reconociendo que es el proyecto más grande que el municipio ha visto en más de tres décadas. La construcción de la preparatoria oficial en Uriangato representa una inversión estratégica en el futuro de la región sur del estado de Guanajuato.

La educación es considerada por el alcalde Martínez Calderón como el pilar fundamental para la formación de ciudadanos y jóvenes preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La gestión y el esfuerzo continuo de la administración municipal fueron cruciales para asegurar la asignación de este proyecto, demostrando que los resultados no se obtienen por casualidad, sino a través de la perseverancia, la colaboración y la capacidad de establecer vínculos efectivos con las autoridades estatales y federales.

El alcalde enfatizó que su administración se distingue por su enfoque en la acción concreta y en la implementación de proyectos que generan un impacto real en la vida de los ciudadanos, en lugar de limitarse a la promoción superficial en las redes sociales. La preparatoria no solo brindará acceso a la educación media superior a los jóvenes de Uriangato, sino que también contribuirá al desarrollo económico y social del municipio, al formar profesionales capacitados y comprometidos con su comunidad.

La administración municipal se compromete a seguir trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos estatal y federal para garantizar el éxito de este proyecto y para seguir impulsando el progreso de Uriangato





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