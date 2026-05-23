Ursula von der Leyen, António Costa y Claudia Sheinbaum firman Acuerdo Global Modernizado con UE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó ayer en Palacio Nacional el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea (UE), bloque que anunció inversiones por 5 mil millones de euros para fortalecer el Plan México. La mandataria afirmó que el nuevo acuerdo representa mucho más que un instrumento comercial y abre una etapa de cooperación política, económica y social.

La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la firma del Acuerdo Global Modernizado .

Foto Presidencia México está listo para convertirse en ‘un puente entre regiones, culturas y economías’, afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al firmar en Palacio Nacional el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea (UE), bloque que anunció inversiones por 5 mil millones de euros para fortalecer el Plan México. Tras firmar el acuerdo junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en calidad de testigo, Sheinbaum sostuvo que el nuevo acuerdo –que regirá la relación bilateral las próximas décadas– representa mucho más que un instrumento comercial y abre una etapa de cooperación política, económica y social.

‘El fortalecimiento del acuerdo global, los acuerdos que firmamos el día de hoy entre México y la Unión Europea, representan más que instrumentos comerciales. Representan la posibilidad de consolidar una relación estratégica basada en el respeto mutuo, la igualdad entre naciones y la confianza en un futuro común’, señaló la mandataria en una conferencia





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