Uruapan recuerda a Carlos Manzo con ofrenda y marcha por la justicia

A un año del asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, una ofrenda en la Plaza Morelos y una marcha por la justicia recuerdan al fundador del Movimiento del Sombrero.

Uruapan, Michoacán. Una ofrenda dedicada a Carlos Manzo ocupa un espacio en la Plaza Morelos, el mismo lugar donde el alcalde fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 mientras participaba en el Festival de las Velas. A un año del crimen, Uruapan se prepara para recordar al fundador del Movimiento del Sombrero con una marcha para exigir justicia, entre celebraciones del Día de Muertos y habitantes que todavía viven con temor.

Ofrenda y memoria en la Plaza Morelos

Cráneos de gran tamaño, elaborados en cartón y pintados de diversos colores, se distribuyen entre las ofrendas instaladas en la plaza. En las áreas verdes lucen flores de cempasúchil y de los árboles cuelgan guías de estas flores, en el escenario donde hace un año los disparos interrumpieron la celebración.

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La ofrenda ocupa el mismo espacio donde el alcalde fue atacado durante el Festival de las Velas, un evento tradicional que reúne a habitantes y visitantes en el centro de la ciudad. Las flores de cempasúchil y los cráneos de cartón pintados de colores forman parte de la decoración que acompaña la memoria del fundador del Movimiento del Sombrero.

Marcha Ciudadana por la Justicia y la Paz

Este domingo 1 de noviembre, a las 10:00 horas, está convocada la Marcha Ciudadana por la Justicia y la Paz en memoria del exalcalde, cuyo asesinato modificó la vida cotidiana de algunos habitantes.

Edmundo y su esposa, Ilsa, son parte de quienes cambiaron sus hábitos. Ahora procuran regresar temprano a casa, evitar las calles durante la noche y no desplazarse hacia colonias alejadas. El matrimonio considera que la situación ha mejorado ligeramente respecto del año pasado, aunque mantiene sus precauciones.

Ambos conocieron personalmente a Manzo en actividades familiares y de trabajo. Destacan su cercanía con la población, las mejoras urbanas y su interés por establecer una relación de confianza entre los policías y los habitantes. Participaron junto con su familia en la marcha del 5 de noviembre de 2025, realizada días después del asesinato, y contemplan acudir a la movilización convocada para este domingo.

Testimonios de comerciantes y visitantes

En la misma Plaza Morelos, María Guadalupe, comerciante de 46 años, recuerda los momentos de confusión que siguieron a las detonaciones. Lleva dos décadas trabajando en el lugar y estaba allí cuando ocurrió el ataque. Cuando los asistentes comenzaron a correr, buscó a sus hijos, entre ellos una hija embarazada. Solo recuperó la calma después de reunirlos.

La comerciante conocía a Manzo desde antes de su llegada a la presidencia municipal. Durante la pandemia de Covid-19, relata, acudía a entregar despensas y alimentos a quienes trabajaban en la plaza. Hoy asegura que no se siente segura.

No todos comparten esa percepción. Mari, trabajadora de un establecimiento dedicado a productos de temporada, afirma sentirse tranquila y no haber modificado sus hábitos por temor. Su principal preocupación es económica. Las ventas, asegura, no recuperan los niveles de hace tres años, debido a que muchas familias destinan sus ingresos a necesidades más urgentes.

Mari saludaba a Manzo cuando recorría la zona comercial para supervisar trabajos municipales. Lo recuerda como un buen ser humano y considera que la actual alcaldesa, Grecia Quiroz, mantiene el contacto con los comerciantes.

Entre los visitantes también hay percepciones diferentes. Joe, un estadounidense de California que llegó por primera vez a Uruapan para reunirse con familiares y conocer las tradiciones del Día de Muertos, asegura que no tiene miedo. Sus familiares le hablaron del asesinato de Manzo durante su estancia. Aunque reconoce que debe tomar precauciones porque no domina el idioma, afirma estar consciente pero no asustado.

Contexto del crimen y la vida en Uruapan

Para Edmundo e Ilsa, los hechos de violencia no deben definir la imagen de Uruapan. La pareja insiste en que la ciudad tiene mucho más que ofrecer a quienes llegan a conocer sus tradiciones. Ambos expresan que los sucesos los marcaron de forma negativa, pero consideran que es más lo bueno que tiene Uruapan y esta región que lo negativo.

El asesinato de Carlos Manzo, fundador del Movimiento del Sombrero, ocurrió el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos. A un año del crimen, la ciudad combina las celebraciones del Día de Muertos con la exigencia de justicia y el recuerdo de un alcalde que, según quienes lo conocieron, mantenía cercanía con la población.

La Marcha Ciudadana por la Justicia y la Paz convocada para este domingo busca mantener viva la memoria del exalcalde y exigir que el caso no quede impune. Los habitantes consultados describen una ciudad que intenta continuar con sus actividades normales, aunque con precauciones y sentimientos encontrados sobre la seguridad.