Uruapan sigue sin paz un año después del homicidio de Carlos Manzo a pesar del Plan Michoacán

Un año después del asesinato del alcalde Carlos Manzo, Uruapan enfrenta una oleada de violencia que incluye homicidios, robos y extorsiones. Aunque las cifras de homicidios dolosos bajaron, otros delitos aumentaron. Expertos señalan que los planes federales sucesivos han fallado por no abordar integralmente la gobernanza criminal.

Un año después del trágico homicidio del entonces alcalde Carlos Manzo y la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la ciudad de Uruapan no ha experimentado la tranquilidad esperada por sus habitantes.

La situación de inseguridad sigue siendo crítica en este municipio de aproximadamente 350,000 habitantes, gobernado actualmente por la alcaldesa Grecia Quiroz. Durante el último mes, la localidad ha sido escenario de violencia constante, incluyendo alrededor de diecisiete homicidios dolosos, un ataque armado, asaltos a la vía pública y extorsiones conocidas como cobro de piso.

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Ante esta escalada de violencia, la propia alcaldesa solicitó recientemente al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que se refuerce la seguridad en la entidad. Quiroz hizo un llamado urgente a no normalizar la violencia ni acostumbrarse a la pérdida de vidas humanas, instando a una mayor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para proteger a la ciudadanía.

Cifras de homicidios y otros delitos

Sin embargo, las cifras oficiales presentan un panorama complejo. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si bien el delito de homicidio doloso muestra una reducción de hasta el cincuenta por ciento, otras modalidades delictivas han experimentado incrementos alarmantes de hasta doscientos por ciento.

Esto ha llevado a expertos en seguridad, como Alberto Guerrero, a señalar que la disminución de homicidios no necesariamente implica una reducción del poder criminal, ya que puede estar relacionada con subregistros de delitos o cambios en las dinámicas delictivas. De hecho, datos específicos revelan que mientras los homicidios dolosos bajaron de dieciocho en septiembre de 2025 a nueve en septiembre de 2026, los homicidios culposos se triplicaron y hubo un aumento significativo en robos a viviendas y negocios.

Historial de violencia y planes federales

La historia de Michoacán está marcada por una espiral de violencia ininterrumpida desde el año 2005, que ha dejado más de 28,000 muertes. Desde entonces, todos los presidentes de la República han anunciado planes federales para pacificar la entidad, sin lograr resultados sostenibles. El primer gran operativo fue lanzado por Felipe Calderón en 2006, el Operativo Conjunto Michoacán, que desplgó cinco mil elementos de seguridad para erradicar cultivos ilícitos y combatir el narcotráfico en carreteras.

Posteriormente, en 2014, Enrique Peña Nieto implementó el Plan Michoacán, centrado en ejes de economía, educación, infraestructura, salud y desarrollo social, priorizando municipios como Morelia, Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se lanzó el Plan de Apoyo a Michoacán, que buscó incrementar la presencia de fuerzas federales y llevar programas sociales a setenta por ciento de los hogares, afirmando que se había definido una clara frontera entre la delincuencia y la autoridad.

A pesar de estas iniciativas, los expertos argumentan que el fracaso del Estado radica en la falta de un enfoque integral que atienda las particularidades históricas del estado. Mientras no se intervenga de manera profunda y estructurada, continuará el ciclo de violencia. Tras el asesinato de Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su propio proyecto, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, compuesto por doce ejes, cien acciones y una inversión de 57,000 millones de pesos.

Críticas a la estrategia de seguridad

El gobierno federal reafirmó su respaldo a los michoacanos, asegurando que no están solos en la lucha contra la violencia. No obstante, analistas como Armando Vargas, coordinador en Seguridad en México, evalúan que la situación no mejora porque las políticas actuales no apuntan a destruir la gobernanza criminal. Se argumenta que sin atacar las estructuras de poder de los grupos delictivos y las causas profundas de la inestabilidad, los planes seguirán siendo superficiales.

La comunidad internacional y local observa con escepticismo si esta nueva ronda de inversiones y estrategias logrará romper el patrón de fracaso que ha caracterizado a los anteriores intentos de pacificación en una de las entidades más violentas de México.