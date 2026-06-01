Uruguay define su lista final para el Mundial 2026 con Bielsa y sorpresas

La selección uruguaya anunció los 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026. El entrenador Marcelo Bielsa presentó una nómina de continuidad, con ausencias como Luis Suárez y Nahitan Nández, y con una fuerte presencia de futbolistas de la liga mexicana. Se destaca la convocatoria de Rodrigo Zalazar, mediocampista europeo de raíces uruguayas que se suma como carta ofensiva.

La selección uruguaya de fútbol ha definido la lista de 26 jugadores que competirán en la Copa del Mundo 2026 bajo la dirección del entrenador argentino Marcelo Bielsa .

El anuncio se realizó a través de un video emotivo publicado en redes sociales por la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde Bielsa recorre escenarios cotidianos del país mientras se mencionan a los convocados. La nómina refleja continuidad respecto al proceso clasificatorio, con algunas ausencias notorias como las de Nahitan Nández, habitual en las eliminatorias, y Luis Suárez, máximo goleador histórico, quien había dicho que retornaría si se le consideraba.

También destaca la presencia de varios futbolistas vinculados a la liga mexicana: Santiago Mele (Monterrey), Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez (América), Rodrigo Aguirre (Tigres), además de otros con pasado en México como Maximiliano Araújo, Juan Manuel Sanabria y Federico Viñas. Uno de los nombres más esperados es el de Rodrigo Zalazar, mediocampista ofensivo de 26 años nacido en España pero que eligió representar a Uruguay por el legado de su padre, José Luis Zalazar, exjugador celeste.

Zalazar ha desarrollado su carrera en Europa, con pasos por clubes como Albacete, Málaga, Eintracht Frankfurt, St. Pauli, Schalke 04 y SC Braga, donde se consolidó. Tras el Mundial se unirá al Sporting de Lisboa. Su inclusión es vista como una apuesta de Bielsa para potenciar el mediocampo y buscar un rol protagónico en la cita mundialista.

La lista combina experiencia, renovación y figuras que emergen en el fútbol europeo y mexicano, con el objetivo de competir al más alto nivel





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