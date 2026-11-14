Uruguay vence 2-0 a Argentina en amistoso de noviembre de 2026

Uruguay derrotó a Argentina por 2-0 en La Bombonera con gol de Maximiliano Araújo y autogol de Leonardo Balerdi, consolidando su ventaja en el Clásico del Río de la Plata de noviembre de 2026.

La Selección de Uruguay firmó una victoria convincente ante Argentina con un marcador de 2-0 en el estadio La Bombonera durante el encuentro amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre de 2026. El partido, que se desarrolló bajo una intensa atmósfera de rivalidad histórica, dejó clara la superioridad charrúa en momentos clave del primer tiempo.

Primer gol y autogol definen el primer tiempo

Uruguay tomó el control del juego poco después de iniciado el segundo tiempo con una jugada letal desde los linderos del área. Maximiliano Araújo ejecutó un potente disparo que superó al portero argentino, ampliando la ventaja para la Celeste con un gol que marcó el 0-2 definitivo al descanso. Este tanto fue el resultado de una precisa cobrança de tiro de esquina a cargo de De Arrascaeta, donde Araújo cabeceó con efectividad frente a la zaga albiceleste.

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La diferencia en el marcador se consolidó gracias a un error defensivo fatal de Argentina. Tras un tiro libre cobrado por Mathías Olivera, se generó una serie de rebotes confusos dentro del área. El balón impactó en la espalda de Leonardo Balerdi, quien involuntariamente envió el esférico a su propia portería. Este autogol le otorgó a Uruguay una ventaja de dos goles que puso en jaque mate la posibilidad de remontada de Argentina.

El jugador argentino Leonardo Balerdi recibió una amonestación por una falta dura cometida cerca del área inmediatamente antes del incidente que derivó en el autogol. Esta sanción disciplinaria subrayó la tensión y la agresividad que caracterizaron los enfrentamientos físicos durante la primera mitad del duelo en Buenos Aires.

La ofensiva argentina no logra romper la defensa

A pesar de la derrota, Argentina intentó múltiples veces desequilibrar el juego defensivo uruguayo sin éxito. Julián Álvarez, conocido como la Araña, tuvo varias oportunidades destacadas. En una ocasión, tras recibir un centro diagonal de Prestianni, el delantero argentino quedó frente al arco, pero su disparo fue despejado o atajado con determinación. En otro momento, su tiro desde fuera del área se estrelló contra la barrera uruguaya sin representar peligro real.

La Selección Argentina mantuvo la posesión del balón durante gran parte del encuentro, intentando mover la pelota con paciencia para encontrar huecos en el esquema defensivo charrúa. Sin embargo, la resistencia de la zaga de Uruguay fue robusta, impidiendo que los avances ofensivos de Mac Allister y Enzo Fernández se traducieran en goles. Nico Paz también tuvo una llegada a velocidad, concluyendo con un cabeceo desviado del arco tras un pase de Nico Paz, pero sin lograr el empate.

Detalles logísticos y transmisión del evento

El partido comenzó a las 5:00 pm tiempo del Centro de México, lo que equivale a las 6:00 pm ET y 3:00 pm PT en Estados Unidos. La cobertura en vivo estuvo disponible para las audiencias en México y Estados Unidos a través de la señal de ViX, permitiendo a los aficionados seguir cada jugada del Clásico del Río de la Plata en tiempo real.