The US Secretary of State has accused the Cuban military and the conglomerate Gaesa of causing food, fuel, and electricity shortages in Cuba. He also hinted at an economic opening in the island with the support of the Trump administration.

En su mensaje, el secretario de Estado estadounidense responsabilizó a la cúpula militar y al conglomerado empresarial Gaesa de la escasez de alimentos, combustible y electricidad en Cuba , y planteó una eventual apertura económica en la isla con apoyo de la Administración de Donald Trump.

El vocero de intereses corruptos y revanchistas intenta culpar al Gobierno de Cuba por el daño despiadadoconcentrado en el sur de la Florida y que no representan los sentimientos de la mayoría del pueblo estadounidense, ni de los cubanos que allí viven. Llamó a los cubanos de a pie en la isla a construir una nueva Cuba a propuesta del presidente de EE. UU. , Donald Trump, y fuera del control de las élites militares de la isla.

Rubio, de ascendencia cubana, rememoró también el aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido democráticamente en Cuba, señalando que un día como hoy, en el 1902, El Gobierno cubano no conmemora esta fecha, la cual el canciller de la nación caribeña calificó como nefasta, y al que el principal diplomático estadounidense pretende que regrese. La Cuba neocolonial y la Enmienda Platt son el pasado. El presente y el futuro son la independencia y la soberanía.

Eso significa el 20 de mayo en la historia de Cuba. Piden a gritos que regrese la república tutelada. No los subestimemos, pero jamás olviden que, por méritos del propio imperio, los antimperialistas somos muchísimos más.

También advirtió que cuando acabó el subsidio de petróleo de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por Washington en enero pasado, El presidente Trump Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante, dijo Rubio al mencionar los ejemplos de los cercanos Jamaica, República Dominicana y Bahamas. El mensaje de Rubio llega en medio de renovadas presiones de Washington contra La Habana, amenazas de Trump de quey sanciones contra el liderazgo cubano y Gaesa.

Al respecto el viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo que la razón por la cual Rubio ‘miente tan reiterada e inescrupulosamente al referirse a Cuba y tratar de justificar la agresión a la que somete al pueblo cubano, aseveró de Cossío en redes sociales, en referencia al bloqueo petrolero. EE. UU. presiona al Gobierno de la isla desde enero pasado, para que introduzca reformas económicas y políticas.

Como parte de esa escalada que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país; y sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía. El Departamento de Justicia (DOJ) presentó los cargos en la corte federal del Distrito del Sur de Florida contra Castro, a quien acusa de ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.

La Fiscalía acusa a Castro de ordenar el derribo, el 24 de febrero de 1996, de las avionetas en las que iban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal de EE. UU. en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de los exiliados cubanos, quienes han pedido al presidente Donald Trump que presente los cargos y eleve la presión contra La Habana.

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