US Senate Approves Resolution Limiting Donald Trump's Military Power Against Iran

Legislators in the US Senate have advanced a resolution that seeks to limit the presidential power to conduct military operations against Iran, primarily driven by Democrats and with some support from Republicans. The resolution is based on the 1973 War Powers Resolution, which was implemented to curb the President's unilateral involvement in military conflicts without congressional authorization.

volvió a encender el debate sobre los límites del poder presidencial en tiempos de conflicto. Este martes, legisladores avanzaron en una resolución que busca limitar la facultad del presidente Donald Trump de realizar operaciones militares contra Irán.

La medida fue impulsada principalmente por demócratas, aunque también recibió apoyo de algunos republicanos que comenzaron a cuestionar el, permitiendo que el Senado pueda discutir formalmente en las próximas semanas si Trump debe poner fin a la campaña militar o solicitar permiso del Congreso para continuarla. El Senado de EU aprueba una resolución para limitar la facultad del presidente de realizar operaciones militares contra Irán.

, así como por las críticas de legisladores que consideran que la Casa Blanca ha excedido sus facultades constitucionales. El Congreso es el único órgano con autoridad para declarar una guerra y que el presidente no puede extender indefinidamente acciones militares sin supervisión legislativa. La iniciativa está basada en la llamada Resolución de Poderes de Guerra de 1973, creada precisamente para limitar la capacidad del presidente estadounidense de involucrar al país en conflictos armados sin aprobación del Capitolio.

La ley establece que el Ejecutivo pueda obtener autorización si las hostilidades se prolongan más allá de cierto periodo. Aunque el avance de la propuesta representa un golpe político para Trump, todavía enfrenta un camino complicado ya que la resolución tendría que ser aprobada por mayoría y, eventualmente, evitar un posible veto presidencial. Además, la mayoría republicana sigue siendo contraria





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