US Treasury Sanctions Over a Dozen Individuals and Entities Linked to Sinaloa Cartel and Fentanyl Trafficking

The action is part of a coordinated investigation into financial structures and operations allegedly used for money laundering, resource transfer, and illicit drug distribution to the US. The announcement details the actions taken against various individuals and entities, including prominent figures like Ojeda Avilés and Gonzalez Peñuelas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a más de una docena de personas y entidades relacionadas con dos redes financieras presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa y con actividades de tráfico de fentanilo.

La investigación coordinada ha revelado que estas actividades incluyen lavado de dinero, traslado de recursos y distribución de drogas ilícitas hacia territorio estadounidense. Entre los principales señalados están Armando de Jesús Ojeda Avilés y Jesús González Peñuelas, presuntos operadores de dos redes distintas relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero





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