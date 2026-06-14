The Institute of Living Standards and Prices in the United States released its latest Cost of Living Real and Quality of Life Indices. The report indicates that maintaining a minimum quality of life costs $47,100 for a single adult and $121,100 for a family of two children. The loss of purchasing power is not a new phenomenon, as many Americans are resorting to credit to maintain a lifestyle that their income allows. According to WSJ, the debt of Americans, excluding mortgages, has reached a record high even adjusted for inflation. The debt of students in 2019 exceeded $1.5 trillion. However, the percentage of those who considered it a major concern decreased slightly compared to 2024. The percentage was 37% in 2024 and increased slightly in 2025. The job market has become inaccessible for most households. The worst affected are the most vulnerable groups, who have faced greater difficulties in maintaining their livelihoods in the current economy.

El Instituto de la Calidad de Vida y el Costo de la Vida en Estados Unidos presentó los resultados de sus índices más recientes, donde se indica que mantener una calidad de vida mínima cuesta a un adulto soltero 47,100 dólares y a una pareja con dos hijos 121,100 dólares.

Además, el crecimiento salarial semanal es del 3.9% para un trabajador medio a tiempo completo. El Instituto también señala que la pérdida de poder adquisitivo de los estadounidenses no es nueva, y que muchas personas recurren a créditos para mantener un estilo de vida que sus ingresos les permiten. Según WSJ, la deuda de los estadunidenses, sin contar hipotecas, alcanzó un máximo histórico incluso ajustado por inflación. La deuda estudiantil en 2019 superó el billón y medio.

Sin embargo, el porcentaje de quienes lo consideraron una preocupación mayor disminuyó ligeramente respecto al 2024. La peor parte la llevan los grupos más vulnerables, que han presentado mayores dificultades para mantenerse a flote en la economía actual. México espera ganar 65,000 millones de pesos con el Mundial 2026, casi lo mismo que pierde cada año por la piratería. Los estadounidenses están perdiendo poder adquisitivo, y la mayoría ya no puede tener ni una calidad de vida mínima, según investigadores.

Casi nadie sabe que su refrigerador necesita mantenimiento y limpieza, pero en un lugar inesperado. Visa quiere que ChatGPT haga algo más que recomendar productos: ahora también quiere que los compre por ti. Cuatro relojes viajaron alrededor del mundo y regresaron desincronizados: así comprobaron que el tiempo no es igual para todos. Científicos crearon superficies para cocina anti microbios con un método inesperado: imitaron la piel de los tiburones.

La mayor amenaza para ver el Mundial 2026 no es el streaming pirata: son las páginas falsas que parecen reales. Una estudiante mexicana vio algo que todos ignoraban en los aires acondicionados y creó un sistema para producir alimentos. Pasaron dos décadas sin pruebas de su existencia; una fotografía confirmó que este zorro mexicano aún sobrevive. Surfshark lanza ofertón en su suscripción de protección digital integral: cupón exclusivo por tiempo limitado.

Tras Gladiator 2, llega otra epopeya histórica de Ridley Scott: una historia de 143 años con Hugh Jackman que recuerda a Piratas del Caribe. La cueva más grande del planeta escondía un secreto de 325 millones de años: dos depredadores prehistóricos. No es que esté lloviendo más días: el problema es que las lluvias de 2026 están siendo mucho más intensas





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