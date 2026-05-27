USCIS amplía su discrecionalidad y complica la obtención de la green card

El memorando PM-602-0199 otorga a los oficiales de USCIS mayor poder de decisión, introduciendo nuevas preguntas y criterios subjetivos que pueden alargar los tiempos de procesamiento y aumentar los rechazos de solicitudes de residencia permanente.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración ( USCIS ) emitió recientemente el memorando PM-602-0199, un documento que no altera la legislación migratoria vigente, pero que amplía considerablemente la discrecionalidad de los oficiales encargados de examinar y adjudicar solicitudes de residencia permanente (LPR).

A partir de su publicación, los agentes pueden formular nuevas preguntas al solicitante, como la motivación para haber permanecido en Estados Unidos sin regresar a su país de origen y los motivos que justifican su permanencia. Estas interrogantes se suman a la ya existente posibilidad de solicitar evidencia adicional (RFE), referir el caso a un consulado o decidir si el trámite debe realizarse mediante ajuste de estatus dentro del país o mediante proceso consular en el extranjero.

La interpretación de la norma ha generado incertidumbre entre quienes buscan la tan codiciada tarjeta verde, pues el proceso ya no depende únicamente de la documentación presentada, sino también de la valoración subjetiva del oficial, lo que puede alargar los tiempos de respuesta más allá de los plazos habituales. Según Verónica, intérprete que asiste a inmigrantes en sus citas con USCIS y que comparte sus experiencias en redes sociales, los oficiales ahora plantean tres preguntas clave para determinar la elegibilidad: 1) ¿Por qué no regresaste a tu país y qué te llevó a quedarte?

, 2) ¿Cuál es la duración de tu permanencia en EE. UU.? , y 3) ¿Existen circunstancias atenuantes que justifiquen una excepción al proceso habitual? Las respuestas, combinadas con factores como la solicitud de pruebas adicionales o la referencia a un consulado, constituyen las herramientas que los funcionarios utilizan para decidir el destino de cada expediente.

Jaime Barrón, abogado de inmigración con sede en Dallas, advierte que la mayor discrecionalidad puede traducirse en demoras significativas y en decisiones arbitrarias, citando casos en los que los solicitantes fueron rechazados porque el oficial del día estaba de mal humor o actuó de forma subjetiva, sin un control externo que garantice la objetividad del proceso. El análisis del Instituto CATO, un think‑tank de tendencia conservadora, califica la nueva política como una "expansión radical del abandono silencioso" en la gestión de la inmigración legal por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según David J. Bier, director de estudios de inmigración de CATO, la aprobación de tarjetas de residencia se ha reducido a la mitad en el último año, y el memorando apunta a una denegación masiva de solicitudes, afectando a aproximadamente 1,2 millones de aspirantes. Aunque los datos oficiales de USCIS al 30 de septiembre de 2025 indican que 12 millones de casos están en revisión, el informe subraya que la falta de procesamiento y la ausencia de supervisión independiente podrían erosionar los derechos de los inmigrantes y dificultar la reunificación familiar, especialmente para quienes dependen del ajuste de estatus I‑130.

En conclusión, la nueva normativa no sólo incrementa la carga probatoria para los solicitantes, sino que también introduce un alto grado de subjetividad que podría prolongar los tiempos de adjudicación y generar un clima de incertidumbre en la comunidad migrante, mientras que la falta de mecanismos de control externo deja al margen la protección de los derechos fundamentales de los extranjeros que buscan establecerse en los Estados Unidos





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