USCIS anuncia que solicitantes de green card deberán pedirla desde su país de origen, generando confusión

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración cambia su política: ahora los extranjeros con estatus temporal en EE.UU. que busquen residencia permanente tendrán que abandonar el país para solicitarla, con excepciones no claras. Abogados lo califican de táctica de intimidación y anticipan litigios.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS ) anunció un cambio significativo en su política de procesamiento de solicitudes de residencia permanente , conocida como green card .

A partir de ahora, los extranjeros que se encuentren en territorio estadounidense con un estatus temporal y deseen ajustar su estatus a residente permanente deberán, por regla general, abandonar el país y presentar su solicitud en su país de origen a través de un consulado o embajada. Este anuncio, realizado un viernes, representa un giro importante en la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, que hasta ahora se había centrado principalmente en la aplicación de leyes contra la inmigración ilegal, pero que ahora parece dirigir su atención también a restringir las vías legales de acceso a la residencia.

La medida afecta a cientos de miles de solicitantes potenciales al año, incluyendo a personas casadas con ciudadanos estadounidenses, titulares de visas de trabajo y estudio, refugiados y asilados, entre otros grupos que históricamente han podido completar el proceso de ajuste de estatus sin necesidad de salir de Estados Unidos. La Agencia explicó que la nueva política se basa en la premisa de que los no inmigrantos, como estudiantes o trabajadores temporales, están en el país de manera transitoria y deben respetar la duración de sus visas.

Sin embargo, el comunicado oficial menciona que existirían excepciones en "circunstancias extraordinarias" y para quienes puedan demostrar un "beneficio económico" o un "interés Nacional" para el país. Esta vaguedad ha generado una ola de confusión y preocupación entre la comunidad de abogados de inmigración, defensores y los propios inmigrantes. La abogada Flavia Santos Lloyd describió el efecto de la medida como "paralizante", ya que muchos casos que estaban en curso ahora enfrentan incertidumbre.

Por su parte, el abogado Charles Kuck calificó la decisión como "una táctica de intimidación" y un intento de desincentivar la inmigración legal, y anticipó que probablemente se enfrenten acciones legales contra el cambio. La complejidad se incrementó cuando se difundió un memorando interno de USCIS que proporcionaba instrucciones más detalladas a su personal, el cual, lejos de aclarar, introdujo más matices.

Firmas especializadas como Boundless Immigration interpretaron que la guía no detiene por completo el ajuste de estatus, sino que insta a los funcionarios a aplicar con mayor rigor los estándares discrecionales existentes, lo que sugiere que la aplicación podría ser inconsistentemente restrictiva. Shev Dalal-Dheini, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, señaló que la política podría estar especialmente dirigida a personas que han excedido la duración de sus visas, como el padre de un ciudadano estadounidense que se quedó tras el vencimiento de su visa, empleados transferidos por empresas o trabajadores religiosos con visas específicas.

Hasta el momento, USCIS no ha especificado con claridad los criterios exactos para las excepciones, dejando a los solicitantes en un limbo legal y a los abogados en la difícil tarea de asesorar sin información concreta. La medida, en la práctica, significaría para muchos solicitantes tener que enfrentar largos períodos de separación familiar, costos adicionales de viaje y la incertidumbre de procesamientos consulares que pueden tomar años, especialmente si deben regresar a países con altos niveles de backlog en sus embajadas.

Ante la falta de precisiones, las oficinas de abogados de inmigración han sido inundadas con llamadas de clientes asustados y empleadores preocupados por el estatus de sus trabajadores. Esta política se enmarca en una serie de acciones de la administración Trump que han endurecido el sistema de inmigración legal, incluyendo restricciones a visas de trabajo, el aumento de tarifas y la promoción de políticas de "autosuficiencia" económica.

Los críticos argumentan que este cambio no solo es punitivo e innecesario, sino que también dañará la economía estadounidense al disuadir el talento extranjero y separará a familias que de otro modo podrían permanecer unidas durante el prolongado proceso de solicitud. Aunque el anuncio fue sorpresivo, algunos expertos notaron que ya había un precedente informal: ciertos solicitantes, especialmente aquellos con estatus vencido o en procesos de deportación, ya enfrentaban preguntas sobre por qué deberían poder ajustar su estatus sin salir del país.

Ahora, esa práctica podría volverse universal, dependiendo de la interpretación que cada funcionario de USCIS o cónsul haga de la nueva guía. Mientras tanto, organizaciones de defensa están preparando recursos legales para impugnar la medida, considerándola una interpretación arbitraria de la ley de inmigración que excede la autoridad ejecutiva.

La ley de Inmigración y Nacionalidad actual permite el ajuste de estatus para ciertas categorías de extranjeros que sean "admitibles" y cumplan los requisitos, y el requisito de salir del país, conocido como "procesamiento consular", sólo aplica típicamente a quienes no están en estatus legal o no son elegibles para ajuste. La nueva directiva parece invertir esa lógica, poniendo la carga en el solicitante de demostrar por qué debe quedarse, lo que contradice décadas de práctica establecida.

En resumen, el cambio de política anunciado por USCIS representa una alteración profunda en el proceso de obtención de la green card, priorizando la salida física del país sobre el ajuste interno, con excepciones confusas y una aplicación que dependerá en gran medida de la discrecionalidad burocrática. Su impacto probable será la desaceleración masiva de las solicitudes, la acumulación de casos en embajadas estadounidenses en el extranjero y un mayor estrés emocional y financiero para las familias inmigrantes.

Aunque la administración lo justifica como una medida para reforzar laMigración legal, sus críticos lo ven como un instrumento más para restringir la inmigración en todas sus formas, aprovechando la pandemia y la crisis económica como telón de fondo para cambios radicales en el sistema





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