Uso y eliminación de la inteligencia artificial en el chatbot Claude

Una herramienta muy útil para mantener una coherencia en tus conversaciones con el chatbot sin tener que estar todo el tiempo explicando el contexto de cada pedido o consulta que haces. La inteligencia artificial puede ser habilitada manualmente desde la configuración de tu cuenta y agrega el contenido de tus chats a una base de conocimiento que se actualiza todas las noches.

Una herramienta muy útil para mantener una coherencia en tus conversaciones con el chatbot sin tener que estar todo el tiempo explicando el contexto de cada pedido o consulta que haces.

Aunque también es lógico tener reparos respecto de qué sabe o recuerda la inteligencia artificial, considerando que esa información luego puede terminar en sus datos de entrenamiento. La inteligencia artificial puede ser habilitada manualmente desde la configuración de tu cuenta. Si nunca lo hiciste, la IA no es capaz de recordar el contexto de tus conversaciones.

Pero si la tienes activada, debes saber que el contenido de tus chats se agrega a esa base de conocimiento a través de un resumen que se actualiza todas las noches. Si quieres revisar qué incluye la memoria que ha generado Claude a partir de tus conversaciones, es muy fácil. Tienes que ingresar enusan la versión gratuita. El resumen de la memoria de Claude incluye tu contexto personal y laboral, así como un extracto con la información más importante.

Pero esto no es todo, ya que la inteligencia artificial te permite leer lo que ha aprendido sobre ti en los últimos meses y también saber cómo. \r

Si por algún motivo esto te resulta algo, cómo eliminar la memoria de Claude para que olvide lo que sabe de ti. Lo primero que debes tener en cuenta es que Claude te brinda la posibilidad de borrar elementos puntuales de la memoria, sin tener que eliminarla por completo.

Si esta opción te resulta suficiente, puedes aprovecharla de un modo muy sencillo. En el recuadro que aparece eneditar el contexto que tiene la IA“Olvida que trabajo en la empresa X cumpliendo tareas de…” que haya hecho Claude en la memoria. Estas aparecen cuando le pides al chatbot que corrija algún dato (el nombre de la ciudad donde vives, por citar un caso), y las puedes eliminar manualmente.

Pero si lo que buscas es empezar desde cero y que Claude no tenga ningún tipo de contexto previo de tus diálogos, existe una opción definitiva. Al pulsar sobre dicho control, aparece un recuadro con dos posibilidades. La primera no genera nuevos recuerdos pero sí mantiene los creados previamente a partir de tus conversaciones y proyectos; la segunda, elimina todo el que el chatbot sabe sobre ti y no se puede deshacer.

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Si quieres mantener la memoria de Claude activada pero prefieres que algunos datos no lleguen a su memoria, puedes inclinarte por usa





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