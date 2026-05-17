Usuaria denuncia detención y agresión policial, usuarios apoyan a oficiales agresores y se identifican como víctimas

Se describe la denuncia de una usuaria en Instagram sobre su detención y agresión policial, donde ella y su novio fueron llevados a un costado de la calle por dos elementos policiales luego de una persecución y un supuesto atropello. @ferf1_ comparte una grabación de la detención y el testimonio de otra oficial que их respaldará en su versión de los hechos. Además, usuarios reconocidos a los policías y denunciaron otros casos de agresiones, extorsiones y delitos por parte de los elementos policíacos

La usuaria @ferf1_ denunció que el pasado 15 de mayo en la madrugada, su novio y ella fueron detenidos y agredidos por dos elementos policiales en medio de una calle.

Según ella, los policías atravesaron su unidad para cerrarles el paso y posteriormente bajarlos del vehículo de forma violenta, con el argumento de una acusación de atropellar a un elemento policial en los kilómetros anteriores. Además, @ferf1_ aseguró que tenía pruebas de lo ocurrido y lo compartió en su cuenta de Instagram, donde varios usuarios la apoyaron y se identificaron con los policías agresores.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX aseguró que se va a contactar a los afectados y a los elementos policiales para establecer los hechos y tomar medidas correspondiente





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