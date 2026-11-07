UV firma alianzas con China para impulsar ciencia y movilidad académica

La Universidad Veracruzana consolida cooperación científica con instituciones chinas mediante memorandos de entendimiento en IA, medio ambiente y deporte.

La Universidad Veracruzana (UV) ha dado un paso significativo hacia la internacionalización científica al establecer alianzas estratégicas con instituciones de educación superior y centros de investigación ubicados en China. Este proceso de cooperación interdisciplinaria se materializó durante una visita académica llevada a cabo entre el 10 y el 19 de octubre, la cual permitió no solo firmar acuerdos formales, sino también identificar líneas de investigación prioritarias. La institución mexicana busca atender problemáticas actuales de carácter social, ambiental, industrial y tecnológico mediante la colaboración bilateral.

Alianzas con Universidades Chinas Principales

La Universidad de Changzhou ha emergido como el principal punto de articulación de esta iniciativa internacional, habiendo formalizado cartas de intención y memorandos de entendimiento (MoU) con distintas facultades y centros de investigación de la UV. Estas instituciones chinas clave incluyen la Universidad de Renmin y la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, con quienes se exploran proyectos conjuntos para la formación de recursos humanos y la transferencia tecnológica. El director general de Relaciones Internacionales de la UV, Juan Ortiz Escamilla, encabezó la delegación universitaria compuesta por investigadores, coordinadores y titulares de diversas regiones y entidades académicas de la institución, quienes sostuvieron reuniones de trabajo detalladas.

Also read Agita a la Universidad Michoacana paro fugaz

Desarrollo de Inteligencia Artificial y Deportes

En el ámbito de la tecnología, Efrén Mezura Montes, titular del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la región Xalapa, estableció una alianza directa con la Escuela de Informática e Inteligencia Artificial de la Universidad de Changzhou. Esta colaboración está orientada específicamente a impulsar la movilidad académica y estudiantil entre ambas entidades. Asimismo, el titular del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial intervino activamente en eventos de alto nivel, incluyendo el Simposio de la Alianza de Innovación Científica y Tecnológica China-Países Hispanohablantes (ALINTECH), el Foro de Cooperación Industrial entre China y los Países Hispanohablantes, y la ceremonia de fundación de dicha alianza junto con el resto de la comitiva universitaria.

Por otra parte, en el sector deportivo y de salud, José Eduardo Molina Arriola, director de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de la región Veracruz, formalizó una carta de intención con la Facultad de Deportes de la Universidad de Changzhou el 14 de octubre de 2026. Este instrumento legal tiene una vigencia de cinco años y establece las bases para desarrollar proyectos de investigación conjunta, movilidad académica, organización de seminarios internacionales y publicaciones científicas. Entre las oportunidades técnicas identificadas se encuentra la creación de laboratorios conjuntos enfocados en ciencias del ejercicio, fisiología, evaluación de capacidades físicas, rendimiento deportivo y promoción de la salud, además de la elaboración de una agenda de trabajo para definir proyectos prioritarios.

Investigación Social y Cambio Climático

En el área de las humanidades y ciencias sociales, Damián Xotlanihua Flores, investigador de tiempo completo y representante del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH) de la región Orizaba-Córdoba, impulsó líneas de colaboración con la Universidad Renmin, la Universidad de Changzhou y la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái. Con la Universidad Renmin, se identificaron oportunidades para desarrollar estudios sobre la producción de café ante los efectos del cambio climático, así como investigaciones comparativas entre comunidades de México y China desde una perspectiva intercultural. Esta colaboración apunta a entender mejor los impactos ambientales en la agricultura local y las dinámicas sociales.

Adicionalmente, en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad de Changzhou, se formalizó una carta de intención para desarrollar proyectos de investigación y enseñanza en cinco áreas prioritarias. Estas áreas incluyen interculturalidad, estudios étnicos y microhistoria en el diálogo entre China y América Latina; revitalización rural, seguridad alimentaria y economía circular; cambio climático, biodiversidad y gestión del agua; desigualdad, pobreza y salud pública; y el aprovechamiento de residuos agrícolas junto con el desarrollo de tecnologías sostenibles. Estas iniciativas buscan abordar problemas con gran impacto social y generar conocimiento aplicable tanto en México como en China.

Impacto en Movilidad y Proyectos Futuros

El conjunto de estas alianzas representa una apertura hacia la movilidad estudiantil y académica, permitiendo que investigadores y alumnos participen en programas de intercambio y formación especializada. La UV y sus contrapartes chinas están trabajando en definir una agenda de trabajo para promover actividades académicas conjuntas y garantizar que los proyectos identificados se ejecuten de manera efectiva. La cooperación bilateral abarca desde la ciencia de datos hasta la agricultura sostenible, reflejando un compromiso amplio con el desarrollo académico y la resolución de problemas globales compartidos.

Estos acuerdos posicionan a la Universidad Veracruzana como un actor relevante en la cooperación científica entre América Latina y Asia Oriental. La formalización de estos instrumentos legales, como las cartas de intención y los memorandos de entendimiento, asegura una estructura clara para la colaboración futura. Los investigadores de las cinco regiones de la UV que participaron en esta delegación ahora cuentan con canales directos para presentar propuestas de investigación conjuntas, acceder a redes académicas chinas y contribuir al avance del conocimiento en campos como la inteligencia artificial, el deporte de alto rendimiento y la sostenibilidad ambiental.