El rector Martín Aguilar Sánchez visitó China para profundizar la cooperación con la Universidad de Changzhou, destacando el curso de negocios, la movilidad estudiantil y la nueva guía intercultural.

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, sostuvo una reunión estratégica con la decana de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Changzhou, Chen Ying, en territorio chino con el objetivo fundamental de explorar y expandir las oportunidades de intercambio académico entre ambas instituciones. Durante su visita oficial, el máximo directivo de la casa de estudios veracruzana presentó detalladamente la oferta educativa y las diversas modalidades de formación que la UV pone a disposición de estudiantes extranjeros, buscando consolidar un puente educativo más sólido.

Frutos Concretos del Vínculo Educativo

La alianza entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de Changzhou ha generado proyectos conjuntos tangibles, siendo el curso "Cultura y Negocios en China" el ejemplo más visible de esta sinergia, el cual se ha realizado durante varios años y se ha consolidado como un espacio de formación único para quienes buscan comprender la realidad china y tender puentes de cooperación. Esta iniciativa permite a los estudiantes adquirir herramientas prácticas para operar en entornos interculturales, facilitando no solo el aprendizaje teórico sino también la aplicación real de conceptos comerciales en un contexto cultural específico.

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La cooperación bilateral ha permitido fortalecer el diálogo académico en torno a la enseñanza del español, logrando concretar intercambios estudiantiles que ya son una realidad cotidiana y no un simple horizonte futuro. Actualmente, tres estudiantes de la carrera de Español de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Changzhou realizan una estancia académica en la Universidad Veracruzana, lo cual demuestra la viabilidad y el éxito de los programas de movilidad establecidos entre ambas universidades.

Iniciativas de Investigación y Publicaciones

En el ámbito de la investigación, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH) de la región Orizaba-Córdoba, representado por el investigador Damián Xotlanihua Flores, formalizó una carta de intención con el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad de Changzhou para impulsar proyectos conjuntos de investigación y enseñanza en cinco áreas prioritarias, entre las cuales destaca la interculturalidad como eje central.

Un fruto especial de esta cooperación es la Guía intercultural México-China, un libro de dos tomos y en dos idiomas coordinado por Celia Cristina Contreras Asturias, Xu Shuo y Esteban Zottele, donde varios profesores de la Universidad Veracruzana y del Instituto de Lenguas Extranjeras escribieron sobre aspectos relevantes de la cultura de ambos países, una obra que será presentada oficialmente en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) el año entrante.

Visión de la Decana Chen Ying

La decana Chen Ying resaltó la trayectoria de cooperación y el respaldo que la Universidad Veracruzana ha brindado a la comunidad académica china, señalando que la segunda visita del rector Aguilar Sánchez refleja la solidez de la amistad entre ambas instituciones. Ella destacó que este ejemplo ilustra lo que pueden lograr dos universidades regionales, una china y una mexicana, para estrechar los lazos entre China y América Latina y ayudar a comprender mejor las culturas mutuas en un contexto globalizado.

La Facultad de Lenguas Extranjeras que preside Chen Ying cuenta con más de 40 años de trayectoria y una estructura académica integrada por las áreas de inglés, japonés, español y enseñanza de lenguas extranjeras, además de un Centro de Formación de Posgrado en Traducción e Interpretación, lo cual demuestra una larga historia de excelencia académica.

Infraestructura Académica y Futuros Pasos

La decana señaló particularmente la licenciatura en Español, creada en 2011, y el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), fundado en 2017, desde donde se promueven investigaciones, actividades académicas y vínculos de cooperación con instituciones de América Latina, entre ellas el Centro de Estudios China-Veracruz (Cechiver) de la Universidad Veracruzana, asegurando que el intercambio se ha vuelto una parte habitual de su colaboración mutua.

Ambas universidades han organizado visitas de docentes y estudiantes, seminarios presenciales y en línea, y programas conjuntos de capacitación, manteniendo viva la llama de la amistad que tiene una larga trayectoria, como prueba la creación del Instituto Confucio, un espacio importante para aprender chino, participar en actividades culturales y acercarse mutuamente. La decana expresó su esperanza de que sigan tendiendo puentes a través de la educación y estrechando lazos mediante la cultura, para que la amistad y la cooperación entre sus universidades sigan dando cada vez más frutos a pesar de la distancia geográfica.