UV y Universidad de Lengua y Cultura de Beijing fortalecen lazos con miras a la creación de un Instituto de Estudios sobre China

La Universidad Veracruzana (UV) y la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing (BLCU) proyectan la creación de un Instituto de Estudios sobre China, fortaleciendo la cooperación académica, cultural y científica. El encuentro entre ambas instituciones busca impulsar el intercambio estudiantil y docente, así como el desarrollo de proyectos conjuntos.

En un esfuerzo por fortalecer los lazos académicos y culturales, la Universidad Veracruzana (UV) recibió a una delegación de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing ( BLCU ). El encuentro, encabezado por el rector Martín Aguilar Sánchez, fue un espacio para analizar y proyectar futuras colaboraciones en diversos ámbitos. La reunión se enmarca en un contexto de creciente internacionalización educativa y busca consolidar vínculos que impulsen la formación universitaria de sus estudiantes.

El rector Aguilar Sánchez destacó la relevancia del intercambio académico, cultural y tecnológico entre México y China, haciendo hincapié en la importancia de la cooperación internacional, especialmente ante proyectos estratégicos como el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la modernización portuaria. La UV, con su vasta matrícula de casi 95 mil estudiantes, cinco campus distribuidos en el estado y más de ocho mil docentes, se posiciona como una institución clave para la colaboración con instituciones chinas, permitiendo compartir experiencias valiosas para el desarrollo.\Durante el encuentro, se presentaron los resultados de una reunión de trabajo previa entre ambas comunidades universitarias. El rector Aguilar Sánchez expresó su interés en continuar el intercambio con universidades chinas, destacando la relevancia de la BLCU. Agradeció al director general de Relaciones Internacionales (DGRI), Juan Ortiz Escamilla, y al coordinador del Centro de Estudios China – Veracruz (Cechiver), Aníbal Zottele Allende, por su labor en el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales. Un punto central de la discusión fue la propuesta de creación de un Instituto de Estudios sobre China en la UV, una iniciativa que el rector consideró de gran importancia, abarcando áreas como la cultura, las humanidades, la tecnología y la ciencia. Esta propuesta busca ser una plataforma de cooperación y desarrollo de proyectos conjuntos, incluyendo la formación de talentos a nivel de Licenciatura y Posgrado, así como la posibilidad de desarrollar carreras conjuntas.\Por su parte, el presidente del Consejo de la BLCU, Ni Haidong, agradeció la hospitalidad de la UV y calificó el encuentro como fructífero y exitoso. Subrayó la importancia estratégica de la relación entre China y México en el contexto global, particularmente en espacios multilaterales como el G20. Ni Haidong enfatizó la necesidad de promover la cooperación entre universidades para garantizar la comunicación intercultural y analizar mecanismos de intercambio. La visita incluyó una reunión de trabajo en la Sala Fernando Salmerón de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) región Xalapa, organizada por la DGRI. Juan Ortiz Escamilla resaltó la importancia del diálogo para construir relaciones sólidas entre instituciones educativas. El secretario académico de la UV, Arturo Aguilar Ye, destacó las coincidencias entre los modelos educativos de ambas universidades, especialmente en el impulso de las lenguas como eje transversal del conocimiento





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