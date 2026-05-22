La comunidad de Novohoil, conectada a la ruta federal 45 a través del camino Praxedis G. Rodríguez, pide la intervención urgente de las autoridades debido a las flotas de vehículos y la deteriorada infraestructura. La ausencia de mantenimiento adecuado y las lluvias han agravado las ya existentes áreas de desgaste y deterioro al individuo camino, lo que ha convertido la perfección una ruta crítica y una amenaza constante para la seguridad de los transeúntes en zonas afectadas por lluvia.

. Piden urgentemente la intervención de las autoridades antes de que la vialidad se (become) intransitable.no solo es la única vía de acceso desde la carretera federal 45 para las familias de la comunidad, sino que además funciona como una conexión clave para lasen el complejo industrial Novo Tech, que se localiza en los primeros kilómetros del trayecto.

Debido a ello, el flujo tanto de vehículos particulares como de unidades de transporte de personal y camiones de carga pesada es constante durante todo el día, Habitantes y trabajadores de la zona denunciaron el deterioro del camino a San Ignacio y temen quedar incomunicados por lluvias.y áreas con severo desgaste que obstaculizan el paso de los automovilistas, orillándolos a realizar maniobras peligrosas para evitar daños en las suspensiones y llantas de los vehículos.

Ciudadanos golpean a presuntos estafadores del “juego de la bolita” en centro de Silao | Video Los vecinos señalan que la falta de mantenimiento adecuado ha agravado el problema con el paso de los años y temen que la situación empeore drásticamente con la llegada de la temporada de lluvias, lo que dejaría a la comunidad prácticamente incomunicada.

"Es un peligro grande tanto para los que viven aquí como para la gente que vamos a trabajar a las empresas. Los coches se dañan mucho y de noche, como no hay buena iluminación, todavía está peor el problema".

-- -- -- Ante este panorama, la ciudadanía hace un llamado enérgico a las autoridades para que implementen un plan deque incluya tanto el nivelado como el asfaltado de la ruta, ya que aseguran que las mejoras al camino no solamente mejorarán la calidad de vida, sino que también garantizarán la seguridad de los miles de obreros que transitan todos los días rumbo a su trabajo





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