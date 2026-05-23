Víctimas de Amazona Travel en León exigen arresto de su dueña

Un grupo de víctimas de la agencia de viajes Amazona Travel en León se congregó en las oficinas de la agencia para exigir el arresto de su dueña, Marlen N., por fraudes cometidos. Los afectados denunciaron que la agencia operaba pese a tener sellos de clausura y que no habían recibido ningún reembolso.

Un grupo de víctimas de la agencia de viajes Amazona Travel en León se congregó en las oficinas de la agencia ubicada en el bulevar Vasco de Quiroga, a la altura de la colonia San Manuel, para exigir el arresto de su dueña, Marlen N. Los afectados denunciaron que la agencia operaba pese a tener sellos de clausura y que habían acumulado tres denuncias ante la Fiscalía por fraudes cometidos entre noviembre y diciembre del año pasado.

Los afectados afirmaron que Marlen N. no había entregado ningún reembolso, a pesar de que se les había prometido un viaje en mayo y que el dinero se les había cobrado en febrero de este año. Algunos de los afectados habían contratado paquetes vacacionales con Amazona Travel para viajar en febrero de este año, mientras que otros tenían viajes programados entre el 24 y el 26 de mayo.

Los afectados denunciaron que no tenían reservaciones de hotel ni vuelos confirmados y que no habían obtenido ningún reembolso por el servicio no recibido. Para hacer la devolución del efectivo, los afectados intentaron utilizar una dirección que lleva siete años en desuso, lo cual impidió concretar la transacción en el banco. Los afectados también pidieron la presencia de algunos noticieros para documentar los hechos en tiempo real.

En una transmisión realizada por una de las afectadas, se escuchaba que se les había prometido un viaje en mayo y que para qué, para que otra vez estuviéramos aquí a un día antes de viajar sin nada. La dueña de la agencia, Marlen N., se encontraba presente en el lugar y fue retenida y confrontada por no haber entregado ningún reembolso.

La investigación por fraude iniciada contra Amazona Travel sigue abierta y la dueña de la agencia afirmó que si no se ha ordenado la detención contra Marlen, es porque el delito debió cometerse en flagrancia y no se contaba con los elementos suficientes para justificar su arresto. Durante la noche, los nuevos clientes estafados por Amazona Travel pidieron la presencia de la Policía para concretar el arresto contra la propietaria de la agencia, ante el temor de que se fugue como ocurrió en el caso de la agencia Go Travel Bajío registrado este 18 de mayo





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