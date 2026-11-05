Víctimas exigen justicia en causa contra exdirigente del PRI en CDMX

Denunciantes pujan por superar los aplazamientos judiciales en el caso del exdirigente priista, asegurando que la espera perpetúa la injusticia y el trauma vivido hace más de una década.

Tres mujeres identificadas como Valentina, Diana y Beatriz han manifestado su profunda frustración ante la quinta postergación de la audiencia judicial en la Ciudad de México, un proceso clave para desahogar una prueba de audio fundamental en su denuncia contra el expresidente del Partido Revolucionario Institucional ( PRI) en dicha entidad federativa. Las víctimas señalan que la demora sistemática en el procedimiento legal las trata con ligereza, mientras que el imputado parece contar con facilidades para retrasar las diligencias y evitar una resolución pronta. Esta situación genera una sensación de impunidad y angustia continua en quienes han sufrido los hechos.

Proceso judicial y la prueba de audio

La audiencia cancelada tenía como objetivo principal desahogar una última prueba que las denunciantes aportaron al expediente, la cual consiste en una grabación telefónica donde una de las personas que contesta en la llamada reconoce la voz de quien realiza la comunicación. Beatriz, una de las principales impulsoras de esta iniciativa legal, detalló que este audio representa el cierre de las pruebas disponibles por parte de las víctimas, quienes ya han entregado toda la documentación y testimonios necesarios para construir su caso contra el expolítico priista. Cada aplazamiento de esta diligencia se traduce en una espera adicional que las mujeres consideran injusta y prolongada, evidenciando una justicia que no es ni pronta ni expedita.

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Testimonios de las víctimas en el caso

Diana explicó que el procedimiento continúa alargándose artificialmente, mientras Valentina afirmó que el sistema parece jugar con la paciencia de las denunciantes, otorgando más privilegios al imputado para posponer las acciones legales que a ellas para obtener un fallo definitivo. Beatriz aclaró que no están solicitando un trato de favor, sino que las instituciones judiciales permitan que el proceso avance independientemente de la situación personal o de salud del exdirigente priista, quien actualmente se encuentra en un reclusorio o en hospital. Las mujeres destacan que la justicia no debería girar en torno a un solo personaje, considerando también que otras personas detenidas en el caso, como Priscila y Adriana, no reciben la misma atención ni se toman en cuenta adecuadamente.

Impacto psicológico y laboral prolongado

Los impactos devastadores de los hechos denunciados persisten doce años después, afectando gravemente la estabilidad personal y laboral de las víctimas. Diana recordó que cuando acudió a solicitar empleo, fue Priscila quien la entrevistó y le indicó que debía presentarse al día siguiente tras realizar una llamada previa, momento en el cual fue observada de pies a cabeza y se le informó cuánto le pagarían por las actividades que tendría que desempeñar para el entonces dirigente priista. Valentina describió la ansiedad, el miedo y la angustia que vivió, lo que la obligó a cambiar de domicilio en varias ocasiones y generar temor durante sus entrevistas de trabajo, especialmente porque se desempeñaba como edecán y anfitriona, actividades donde su imagen física era relevante.

Reclamos de transparencia y justicia expedita

Beatriz narró que acudió a las oficinas ubicadas en Puente de Alvarado después de encontrar una oferta de trabajo que le pareció formal, encontrando afuera una lona de grandes dimensiones con la fotografía del entonces presidente de México. Sin embargo, al ingresar, Sandra Vaca, quien permanece prófuga, se presentó como coordinadora y le explicó que debía prestar servicios sexuales al entonces presidente del PRI en la Ciudad de México. Esta experiencia, difundida originalmente en 2014 por el equipo de Carmen Aristegui en MVS Radio, reveló que no era la única mujer pasando por esa situación, impulsándola a denunciar públicamente los abusos sufridos.

Consecuencias actuales y demanda de acción

A pesar de que el expolítico priista permanece en prisión, las denunciantes cuestionan la ausencia de una sentencia que determine su responsabilidad penal tras más de una década. Diana señaló que incluso realizar esta entrevista le causa angustia, reflejando el trauma persistente que afecta su vida diaria y su capacidad para trabajar. Las mujeres esperan que las autoridades permitan que la prueba de audio se desahogue y que el procedimiento judicial avance sin depender de la conveniencia o situación personal del imputado, reclamando que la justicia no siga postergándose y que se reconozca el sufrimiento de todas las víctimas involucradas en este escándalo de abuso de poder.