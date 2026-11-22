El obispo Víctor Alejandro Aguilar Ledesma concluye cinco años de ministerio en la Diócesis de Celaya ante la violencia regional y se traslada a Querétaro.

El obispo Víctor Alejandro Aguilar Ledesma concluirá su ministerio al frente de la Diócesis de Celaya el próximo 25 de noviembre para asumir su nueva encomienda en la Diócesis de Querétaro. Este traslado marca el fin de una etapa de cinco años caracterizada por la gestión pastoral en medio de un contexto complejo, donde la violencia y la inseguridad han afectado profundamente a la región del Bajío.

Transición pastoral y nombramiento oficial

La partida de monseñor Aguilar representa un hecho inédito en la historia de la Diócesis de Celaya, ya que es el primer obispo en dejar el cargo mediante un traslado a otra jurisdicción, alejándose del procedimiento común de fallecimiento o jubilación por edad. Su nombramiento fue realizado por el Papa León XIV el pasado lunes 21 de septiembre, como resultado directo de la aceptación de la renuncia de Fidencio López Plaza en la sede de Querétaro.

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Aguilar Ledesma, de 61 años de edad, tomará posesión canónica de la nueva diócesis el 24 de noviembre y celebrará la ceremonia oficial de entrega y recepción el día 25. Mientras se desarrolla este proceso de transición, la Diócesis de Celaya entrará en una etapa de espera institucional, dejando atrás la dirección espiritual de un líder que asumió las riendas en un momento crítico.

Cinco años frente a la violencia y el duelo

El episcopado de Víctor Alejandro Aguilar Ledesma se desarrolló en un escenario doblemente complejo. Asumió el liderazgo el 1 de julio de 2021, cuando el país aún lidiaba con las secuelas sanitarias de la pandemia de COVID-19 y la región Laja-Bajío experimentaba uno de sus periodos más álgidos en materia de inseguridad. Durante este mandato, los ataques armados, los balaceras y los homicidios se convirtieron en el diario vivir de los habitantes de Celaya y municipios vecinos.

Una de las experiencias más crudas que marcó su gestión ocurrió recientemente, al escuchar el testimonio de una madre que perdió a sus tres hijos pequeños a causa de la violencia. Este tipo de situaciones dolorosas han transformado su labor sacerdotal, fomentando una empatía profunda frente al duelo social y enseñándole a sufrir y llorar junto con las víctimas. Estas vivencias lo han definido como un obispo sensible al dolor colectivo.

Reactivación de la fe y resistencia comunitaria

Al recordar su llegada en 2021, el prelado descartó haber sentido temor personal, pero identificó la parálisis provocada por el miedo colectivo como su principal desafío. El objetivo inicial fue ayudar a la feligresía a superar el pánico, devolverle la confianza y facilitar la retoma de la Eucaristía y las procesiones. Monseñor Aguilar señaló que encontró una Iglesia con las puertas cerradas, caracterizada por una gran disposición pero también por un miedo generalizado que debía ser superado.

A pesar de las adversidades estructurales y la violencia imperante, el obispo asegura haber dejado una comunidad católica fortalecida. Describió a los celayenses como un pueblo muy eucarístico, mariano y con una fe muy fuerte, que logró mantenerse firme y testimonial. Destacó la hospitalidad y la generosidad recibida, resaltando que la identidad religiosa local resistió los embates de la inseguridad durante su mandato.

Legado de cercanía y nuevos desafíos eclesiales

La labor de Víctor Alejandro Aguilar Ledesma no solo se limitó a la reactivación litúrgica, sino que incluyó una cercanía directa con los deudos y las familias golpeadas por la crisis de violencia. Este acompañamiento cercano lo ha marcado personalmente, permitiendo que la experiencia de servir a las víctimas se convierta en un elemento fundamental de su espiritualidad y liderazgo. Agrega que estas interacciones lo han enseñado a ser más empático con el dolor humano.

Con el traslado inminente a Querétaro, monseñor Aguilar Ledesma deja un legado de resiliencia pastoral en la Diócesis de Celaya. Su gestión estuvo marcada por la necesidad de restaurar la vida pastoral frenada por el miedo, logrando que los fieles retomaran las calles y los templos. La transición hacia su nueva jurisdicción cierra un capítulo significativo en la historia religiosa reciente de la región del Bajío.