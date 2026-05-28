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Víctor Díaz Álvarez habla sobre la posible partida de André Gignac de Tigres

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Víctor Díaz Álvarez habla sobre la posible partida de André Gignac de Tigres
Víctor Díaz ÁlvarezAndré GignacTigres
📆5/28/2026 6:46 AM
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El director deportivo de Tigres, Víctor Díaz Álvarez, habló sobre la posible partida del jugador francés, André Gignac, de la institución.

El director deportivo de Tigres , Víctor Díaz Álvarez , habló sobre la posible partida del jugador francés, André Gignac , de la institución. Álvarez expresó sus palabras de elogio y reconocimiento por lo que Gignac ha logrado en el plantel y para la institución.

Según Álvarez, es difícil asimilar el momento en que Gignac podría dejar Tigres, ya que las formas han sido confusas en su tratamiento desde que se supo que este momento iba a llegar. Álvarez espera que Gignac finalice su etapa con Tigres como campeón en Concacaf y después que 'sea lo mejor' para él.

A pesar de sentir una gran añoranza por la posible partida de Gignac, Álvarez destaca la importancia de disfrutar de su legado y reconocer su contribución a la institución. Juninho, otro exjugador de Tigres, también comentó sobre la partida de Gignac y destacó que es uno de los mejores extranjeros que han jugado en la institución. Según Juninho, Gignac será irremplazable y su partida será un golpe duro para el equipo.

A pesar de las emociones que rodean la posible partida de Gignac, Álvarez enfatiza la importancia de mantener la calma y reconocer la contribución de Gignac a la institución

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Víctor Díaz Álvarez André Gignac Tigres Director Deportivo Partida

 

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