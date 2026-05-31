Vázquez insiste en la formación de un plantel versátil para el Mundial 2026 y critica la falta de agresividad en la segunda mitad

El director técnico de México destaca la importancia de seleccionar 26 jugadores elegibles, analiza el amistoso contra Serbia como referencia para Sudáfrica y señala la necesidad de mayor agresividad y posesión en la segunda mitad tras la victoria sobre Australia.

El director técnico de la Selección mexicana, Santiago Vázquez , volvió a subrayar que los veinte jugadores que queden en la nómina definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán la posibilidad de disputar el torneo, pero aclaró que únicamente los once titulares y los quince suplentes están habilitados para entrar en la lista oficial.

Desde el primer día de su gestión, Vázquez ha sido enfático al señalar que la preparación del conjunto nacional no se basa en la mera selección de un grupo estático, sino en la construcción de un plantel versátil capaz de adaptarse a distintas situaciones tácticas y a los diferentes rivales que se presenten en la fase clasificatoria. Durante la última ventana internacional, México se enfrentó a Serbia en un amistoso que, según el técnico, sirvió como espejo de lo que podría ocurrir frente a Sudáfrica en la fase de grupos del próximo mundial.

"Para estos partidos, lo que vemos contra Serbia es lo más parecido al desafío que nos espera contra Sudáfrica; necesitábamos dar minutos a todos los jugadores y, en parte, logramos el objetivo", explicó Vázquez. No obstante, admitió que algunos futbolistas quedaron fuera del plano de actuación y que el proceso de evaluación sigue en curso.

"Se quedaron algunos en el tintero; eso no significa que no tengan futuro, simplemente que debemos seguir trabajando para que lleguen al nivel que exigimos", añadió el entrenador. Tras la victoria de México sobre Australia, el entrenador no dudó en crear un espacio público para sus críticos, incluyendo a los periodistas Pío Jó y Raúl, a quienes señaló que podrían haber sido incluidos en el once inicial si se hubiera buscado una mayor contundencia ofensiva.

"Mandé a la tribuna a Pío Jó y a Raúl porque creo que pudieron haber entrado y haber marcado la diferencia. Evidentemente, hay que seguir trabajando, llevamos varios partidos que hemos ganado por 1‑0, pero queremos ser más contundentes en el futuro", indicó Vázquez, subrayando la necesidad de mejorar la agresividad y la posesión del balón en la segunda mitad.

En su análisis postpartido, el técnico mexicano destacó que la falta de agresividad en la recuperación del balón y la tardanza en presionar al rival fueron los principales problemas de la fase final del encuentro.

"No me gustó que en la segunda parte no fuimos lo suficientemente agresivos en la recuperación de la pelota; llegábamos tarde, quizás, y eso nos costó valiosos minutos. Nos faltó un poco de posesión y recuperación, y las pérdidas innecesarias de la segunda mitad fueron totalmente evitables", confesó.

Estas observaciones forman parte de un plan de trabajo que Vázquez ha delineado para los próximos compromisos, con la clara intención de pulir los detalles tácticos y físicos antes de la campaña clasificatoria definitiva. El cuerpo técnico también señaló que el proceso de selección no se limita a la evaluación de los jugadores en los partidos amistosos, sino que incluye un riguroso monitoreo del desempeño en sus clubes, el nivel de condición física y la disposición mental.

"Cada jugador es evaluado en múltiples frentes: su rendimiento en la liga, su adaptación al estilo de juego que queremos imprimir, su capacidad de respuesta bajo presión y su compromiso con el proyecto a largo plazo. Solo así podemos garantizar que los 26 jugadores que finalmente formen parte de la lista para el Mundial 2026 estén plenamente preparados para competir al máximo nivel", sostuvo el entrenador.

En conclusión, el técnico mexicano reafirma su convicción de que el trabajo continuo y la apertura a nuevas alternativas son la clave para alcanzar el objetivo de disputar la Copa del Mundo de 2026 con el mejor plantel posible. Con la mirada puesta en los próximos compromisos internacionales, la Selección mexicana busca consolidar una identidad de juego más agresiva, poseedora del balón y capaz de transformar una victoria ajustada en una demostración de superioridad clara





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