Vacheron Constantin celebra el Año de la Cabra con relojes limitados

Vacheron Constantin presenta ediciones limitadas de 25 piezas para el Año de la Cabra 2027. Relojes de alta relojería con esfera esculpida y movimiento exclusivo.

La prestigiosa marca suiza de alta relojería Vacheron Constantin ha anunciado el lanzamiento de sus nuevos modelos de la colección Métiers d'Art, una celebración dedicada al Año de la Cabra del zodiaco chino. Esta efímera conmemoración está programada para tener lugar en febrero de 2027. La creación se distingue por integrar una cabra esculpida en oro de 18 quilates como elemento central del diseño. Esta figura se sitúa sobre una roca, frente a un paisaje esmaltado a mano que captura la atención del observador. La colección se presenta en dos ediciones limitadas, cada una con una producción estricta de apenas veinticinco ejemplares.

Tradición zodiacal y alta relojería

La elección de la cabra no es arbitraria, ya que ocupa el octavo lugar dentro del ciclo del zodiaco chino. El simbolismo asociado a este animal agrupa cualidades nobles como la sensibilidad, la dulzura, la lealtad, la honestidad y la resiliencia. Asimismo, se relaciona tradicionalmente con la prosperidad y los buenos augurios para el año entrante. La Maison utiliza esta carga cultural para construir una pieza que conecta la tradición zodiacal con su propio lenguaje de alta relojería. Esta iniciativa prolonga una relación histórica con el mercado chino que se remonta a mediados del siglo diecinueve.

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Los archivos de la manufactura suiza registran el envío de treinta y tres pares de relojes a Cantón en 1846. Aquellas piezas incorporaban decoraciones elaboradas, como grabados, esmaltes y piedras preciosas. Estas características dialogan directamente con el trabajo artístico de esta nueva colección. Más que incorporar un simple símbolo zodiacal, la marca propone una composición donde las técnicas decorativas tradicionales tienen tanto protagonismo como la mecánica del instrumento. El objetivo es que el mecanismo diseñado deje todo el protagonismo a la esfera, convirtiéndola en el escenario principal del trabajo artesanal.

Artesanía en el grabado y esmaltado Grand Feu

El acabado de la esfera combina tres disciplinas técnicas: grabado en relieve, pintura en miniatura y esmaltado Grand Feu. La cabra y la roca se esculpen en oro rosa u oro blanco de 18 quilates, según la versión seleccionada. Posteriormente, reciben un trabajo de grabado manual que define detalles finos como el pelaje, los cuernos y las texturas de la superficie. El paisaje requiere otro proceso igualmente delicado. Los artesanos aplican esmalte Grand Feu multicolor para crear un degradado luminoso y utilizan pintura en miniatura para representar el follaje con precisión.

El color se deposita en capas con pinceles muy finos y la placa se cuece a temperaturas superiores a los ochocientos grados Celsius. Esta operación se repite hasta conseguir la intensidad deseada, lo que hace que el proceso completo del fondo pueda tomar alrededor de dos semanas. La versión de oro rosa presenta una correa de aligátor de color marrón oscuro. Por su parte, la edición en platino 950 incluye una correa azul oscuro. En ambos modelos, los tonos de la esfera y los detalles de las indicaciones mantienen una composición cromática perfectamente coordinada.

Innovación mecánica y certificación de calidad

El movimiento interno de estas creaciones cuenta con doscientos treinta y siete componentes. Se distribuyen en un mecanismo de treinta y un milímetros de diámetro y seis punto cero cinco milímetros de grosor. La reserva de marcha es de aproximadamente cuarenta horas. La particularidad de este sistema radica en la forma de mostrar la información. En lugar de utilizar agujas tradicionales, cuatro discos indican las horas y los minutos mediante ventanas situadas en la parte superior de la esfera. Además, el día de la semana y la fecha aparecen en la zona inferior.

Esta arquitectura innovadora libera el centro del reloj por completo. Permite que la figura esculpida y el paisaje esmaltado ocupen el espacio principal sin interrupciones visuales. La caja mide cuarenta milímetros de diámetro y tiene un grosor de doce punto siete dos milímetros. Ambos modelos cuentan con el Punzón de Ginebra, una certificación prestigiosa asociada con la máxima calidad de fabricación y los acabados del movimiento. Esta colección se lanzó inicialmente en 2012 para rendir homenaje al zodiaco chino, formando parte de un segundo ciclo de doce años que comenzó en 2024.

Valor artesanal y visión del futuro

Cada lanzamiento ofrece una oportunidad única para reinterpretar un signo mediante técnicas artesanales y soluciones mecánicas específicas. En estas piezas, el valor no reside únicamente en la escasez de sus veinticinco ejemplares por referencia. También está en el tiempo considerable que exige cada esfera y en la conservación de oficios que requieren años de aprendizaje intenso. La alta relojería encuentra aquí una de sus expresiones más particulares y complejas.

Estos relojes buscan medir el tiempo sin renunciar a la posibilidad de convertirlo en una obra hecha a mano. La fusión de la tradición con la innovación técnica define el carácter de estas ediciones limitadas. Vacheron Constantin demuestra nuevamente su compromiso con la preservación de saberes antiguos mientras empuja los límites de la creación moderna. El resultado es un objeto que trasciende su función cronométrica para convertirse en una pieza de colección deseada por entendidos y coleccionistas por igual.