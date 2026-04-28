Vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio se incluirá en esquema de vacunación para embarazadas

El gobierno federal anunció la inclusión de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en el esquema de vacunación para mujeres embarazadas, con el objetivo de proteger a los recién nacidos de enfermedades respiratorias graves. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso del gobierno con el fortalecimiento del sistema de salud público.

El secretario de Salud , David Kershenobich, ha anunciado una importante expansión del esquema nacional de vacunación que busca fortalecer la protección de los recién nacidos contra enfermedades respiratorias, particularmente el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Esta iniciativa, que representa una innovación a nivel mundial en la estrategia de inmunización, consiste en la inclusión de la vacuna contra el VSR en el calendario de vacunación para mujeres embarazadas. La decisión responde a la necesidad de salvaguardar la salud de los bebés, especialmente aquellos prematuros, quienes son particularmente vulnerables a infecciones graves durante sus primeros meses de vida.

El funcionario enfatizó que, si bien la vacuna implica una inversión mayor en comparación con otras vacunas, la prioridad del gobierno es la modernización del sistema de salud y la protección integral de la infancia desde el nacimiento. La aplicación de la vacuna se realizará entre las semanas 32 y 36 de gestación, brindando protección tanto a la madre como al futuro bebé.

Este enfoque aprovecha la capacidad del sistema inmunológico materno para transferir anticuerpos al feto, generando una inmunidad pasiva que protege al recién nacido durante los primeros meses, un periodo crítico en el que su propio sistema inmunológico aún está en desarrollo. La eficacia de la vacuna en la prevención de enfermedades respiratorias graves se estima en un 81.8%, y se ha demostrado que reduce las hospitalizaciones en un 72%. Los datos epidemiológicos respaldan la necesidad de esta medida preventiva.

Durante la temporada estacional 2025-2026, se registraron 2,209 casos de infecciones por VSR, siendo el 84% de estos casos en niños menores de cinco años. Esta alta incidencia subraya la importancia de implementar estrategias de prevención efectivas para disminuir la carga de enfermedad y proteger a la población infantil.

La implementación de esta vacuna es un paso significativo hacia la construcción de un sistema de salud más robusto y equitativo, capaz de responder a las necesidades de la población en todas las etapas de la vida. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha reafirmado el compromiso del gobierno federal con el fortalecimiento del sistema de salud público.

Durante una visita reciente a Hidalgo, donde se recibieron quejas sobre la falta de medicamentos, la presidenta Sheinbaum aseguró que se están tomando medidas concretas para garantizar el acceso a medicamentos esenciales, ampliar la infraestructura hospitalaria y aumentar el número de especialistas médicos. Sin embargo, también enfatizó que la construcción de un sistema de salud sólido y funcional es un proceso continuo que requiere tiempo, inversión y un enfoque integral.

La presidenta Sheinbaum destacó la importancia de concebir la salud como un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y reiteró el compromiso del gobierno de seguir invirtiendo en la expansión de los servicios de salud, la capacitación de personal médico y la promoción de la salud preventiva. En este sentido, se mencionaron iniciativas como el programa Salud Casa por Casa y la Semana Nacional de Vacunación, que buscan llevar los servicios de salud directamente a las comunidades y fomentar la participación ciudadana en la prevención de enfermedades.

La presidenta también anunció el envío de un cargamento de medicamentos a Hidalgo como respuesta a las preocupaciones planteadas por la población local, demostrando la disposición del gobierno a abordar las necesidades urgentes de las comunidades. La estrategia del gobierno se centra en un enfoque integral que combina la atención médica curativa con la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables.

El anuncio de la inclusión de la vacuna contra el VSR en el esquema de vacunación para embarazadas y las declaraciones de la presidenta Sheinbaum reflejan una visión de largo plazo para el fortalecimiento del sistema de salud en México. La inversión en la prevención de enfermedades, especialmente en la población infantil, es una estrategia costo-efectiva que puede generar beneficios significativos en términos de salud pública y desarrollo económico.

Al proteger a los recién nacidos contra infecciones graves, se reduce la carga sobre el sistema de salud, se disminuyen los costos asociados a la atención médica y se mejora la calidad de vida de las familias. La modernización del sistema de vacunación, con la incorporación de nuevas vacunas como la del VSR, es un paso fundamental para alinear a México con las mejores prácticas internacionales en materia de salud pública.

La colaboración entre el gobierno federal, los estados y las comunidades es esencial para garantizar el éxito de estas iniciativas. La presidenta Sheinbaum ha enfatizado la importancia de trabajar en conjunto para construir un sistema de salud más justo, equitativo y accesible para todos los mexicanos.

La implementación de la vacuna contra el VSR y las medidas anunciadas por la presidenta Sheinbaum son un claro indicativo del compromiso del gobierno con la salud y el bienestar de la población, y representan un avance significativo hacia la consecución de un sistema de salud universal y de calidad





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