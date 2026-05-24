Vaguedas y frentes fríos: lluvias fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y zonas del centro y sureste del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y zonas del centro y sureste del país durante el domingo 24 de mayo, en interacción con la aproximación de un frente frío a la frontera norte de México.

Para el domingo 24 de mayo, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del país, en interacción con la aproximación de un frente frío a la frontera norte de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León (este), Tamaulipas (norte, oeste y sur), San Luis Potosí (noreste); y puntuales fuertes en Coahuila (este y noreste), según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (centro), Puebla (este y sureste), Oaxaca (norte y sur) y Chiapas (sur); puntuales fuertes en Hidalgo (norte) y Querétaro (norte); y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas





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