Valle de Santiago domina el Mundialito de Robótica en Uriangato

Equipos de Valle de Santiago ocuparon los tres primeros lugares en el torneo de fútbol con robots en Uriangato, con premios de hasta 5 mil pesos. La competencia fomentó la innovación tecnológica estudiantil.

El escenario se transformó en una arena tecnológica donde la ingeniería y el deporte se encontraron para definir a los mejores constructores de robots futbolistas en Uriangato. Este evento reunió a veinticinco equipos estudiantiles que demostraron sus habilidades técnicas en una competencia de fútbol automatizado. La iniciativa buscó impulsar la apertura tecnológica en la región, ofreciendo un espacio donde los jóvenes pudieran exhibir proyectos de robótica avanzados. La organización estuvo a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, liderada por Laura Díaz Juárez.

Desarrollo del Torneo en Calle Peatonal

La competencia se llevó a cabo en la calle peatonal, ubicada junto al Jardín Principal de la ciudad. El formato incluyó minicanchas instaladas específicamente para los enfrentamientos, rodeadas de gradas provisionales. Estas estructuras permitieron que los espectadores, muchos de ellos compañeros estudiantes, observaran los partidos con claridad. Veinticinco equipos de distintas instituciones educativas y municipios diferentes participaron en esta jornada. El objetivo principal fue poner a jugar los robots fabricados por los propios estudiantes en un entorno competitivo real.

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Posiciones y Premios Económicos

Los resultados finales favorecieron claramente a los representantes de la localidad vecina de Valle de Santiago, quienes monopolizaron el podio del torneo. El equipo del Taller de Robótica Educativa se llevó el primer lugar, recibiendo un premio económico de cinco mil pesos. El segundo lugar también fue para un equipo de Valle de Santiago, que obtuvo tres mil pesos de reconocimiento. El tercer puesto correspondió a otro grupo de la misma región, quienes recibieron dos mil pesos como premio.

Exhibiciones Innovadoras y Voces Oficiales

Además del torneo principal, la universidad ITSur participó activamente mostrando proyectos propios. Sus integrantes construyeron una exhibición que incluía una mano robótica funcional. Al mismo tiempo, los alumnos del Conalep presentaron un auto eléctrico que habían adaptado por su cuenta. Rafael Murillo, secretario del Ayuntamiento, destacó que estos eventos generan comunidad entre los jóvenes y los invitan a ser creativos. Laura Díaz Juárez agradeció a los participantes y a las autoridades locales por su apoyo continuo.

Impacto en la Comunidad Estudiantil

El jurado estuvo compuesto por directivos y docentes de varias escuelas de la localidad, quienes evaluaron los criterios técnicos. Además de los premios en efectivo, la creatividad y la innovación fueron reconocidos con la entrega de drones a los ganadores. El evento sirvió como un motor para inspirar a los estudiantes a continuar creando con creatividad. Las autoridades invitaron a los jóvenes a perseguir sus sueños tecnológicos sin límites.

Legado Tecnológico de la Iniciativa

La Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones señaló que este fue el primer paso hacia la apertura tecnológica en Uriangato. La presencia de autoridades municipales y el alto número de participantes reflejan el interés local en la educación STEM. Los premios reconocieron tanto el rendimiento competitivo como la capacidad de construcción técnica. Este tipo de encuentros establece un precedente para futuras competencias de ingeniería en la zona.