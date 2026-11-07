El vehículo de Fórmula 1 de Checo Pérez vale más de 16 millones de dólares, superando en precio a jugadores clave de la Liga MX.

El fin de semana pasado se llevó a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México, un evento deportivo de alto perfil en el que el piloto mexicano Sergio Pérez, conocido universalmente como Checo Pérez, logró sumar una nueva victoria en su primera temporada con el equipo Cadillac. Esta escudería tiene como objetivo claro no terminar en la última posición de la clasificación general, una meta que busca consolidar su relevancia en el circuito internacional. Tal y como era de esperar, la presencia de Checo Pérez en la República Mexicana generó un amplio abanico de sensaciones positivas entre sus aficionados, quienes celebraron con entusiasmo el éxito alcanzado en el asfalto.

Valoración económica del monoplaza de Checo Pérez

Los 16 millones de dólares que se estima valora el monoplaza de Fórmula 1 es una cifra superior al valor de mercado de varios de los jugadores más prominentes y populares de la Liga BBVA MX en la actualidad. Esta estimación económica, basada en datos del portal Soy Futbol, indica que el vehículo de Checo Pérez tiene una valoración superior a los 16 millones de dólares, aunque cabe destacar que dicha cantidad no es más que una referencia económica inicial, por lo que el valor real podría ascender aún más si se consideran otros factores del mercado automovilístico de élite.

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En este punto, vale decir que dicha cantidad no es más que una referencia económica, por lo que el valor podría ascender aún más. La comparación con el futbol profesional resalta la diferencia abismal en los costos operativos y de adquisición entre el deporte motor y la disciplina balompiística, demostrando que la tecnología detrás de un auto de carreras posee un valor financiero extraordinario que trasciende las cifras habituales en las transferencias de jugadores de alto nivel.

Comparación con figuras de la Liga BBVA MX

El monoplaza de Checo Pérez es más caro que Erik Lira, un jugador cuyo valor de mercado asciende a los 14 millones de euros, lo que establece un punto de referencia claro entre las dos disciplinas deportivas. Otro ejemplo significativo de esta disparidad lo constituye Roberto Alvarado, figura del Club América y uno de los mejores jugadores de la última Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, cuyo valor se sitúa en 10 millones de dólares.

La diferencia entre el valor del vehículo de Fórmula 1 y el de Roberto Alvarado es de seis millones de dólares, es decir, seis millones menos de lo que vale el Cadillac de Sergio Pérez. Esta brecha económica subraya la inversión masiva que requiere la competencia en la máxima categoría del automovilismo mundial, donde cada pieza y componente del auto contribuye a un coste total que supera ampliamente los salarios y valores de transferencia de las estrellas del futbol local.

Posición de Cadillac en la temporada 2026

A falta de algunas carreras para el cierre de la temporada 2026 de la Fórmula 1, vale decir que Checo Pérez es, junto a Valtteri Bottas y Lance Stroll, los únicos pilotos que no han sumado puntos hasta ahora. Esta situación destaca la dificultad del equipo para despegar, a pesar de contar con pilotos experimentados y el respaldo financiero necesario para competir en los niveles más altos del deporte.

De hecho, Cadillac está en el último lugar en la clasificación de constructoras con 0 unidades, lo que pone en una encrucijada estratégica a la marca automotriz y a sus pilotos. La presión por conseguir resultados incrementa a medida que avanza la temporada, obligando al equipo a replantear sus estrategias técnicas y de carrera para evitar quedar rezagados en la tabla de posiciones final y cumplir con la expectativa de no terminar en el último lugar.