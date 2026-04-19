Van Dijk decide el derbi en el último suspiro y el Liverpool se distancia

Un gol agónico de Virgil Van Dijk en el minuto 100 otorga la victoria al Liverpool en el derbi de Merseyside contra el Everton. Los 'Reds' amplían su ventaja en la tabla y complican las aspiraciones europeas de sus rivales.

Un soberbio cabezazo de Virgil Van Dijk en el tiempo añadido selló la victoria del Liverpool en el vibrante derbi de Merseyside contra el Everton . Este triunfo crucial permite a los 'Reds' ampliar su ventaja a siete puntos respecto a la sexta plaza, actualmente ocupada por el Chelsea.

El defensa neerlandés, protagonista indiscutible en los últimos instantes, compartió los focos con el VAR en el primer derbi de Merseyside disputado en el imponente Hill Dickinson, el flamante y monumental nuevo estadio de los 'Toffees'. La tecnología del VAR, sin embargo, amargó la fiesta en las orillas del río, al anular el primer gol de Iliman Ndiaye por una ajustada posición de fuera de juego. El delantero senegalés, en una clara ocasión de gol, controló un centro dentro del área y definió ante la salida de Mamardashvili. Lamentablemente para el Everton, su celebración se vio truncada segundos después cuando el VAR determinó una posición antirreglamentaria en el inicio de la jugada.

En un giro vertiginoso de los acontecimientos, en menos de dos minutos, el Liverpool transformó un potencial 1-0 en contra en un contundente 0-1 a su favor. Este gol llegó gracias a un pase entre líneas excepcional de Cody Gakpo. El centrocampista holandés orquestó un balón cruzado milimétrico entre los centrales del Everton, que Mohamed Salah materializó de primeras ante la desesperada salida de Jordan Pickford. El atacante egipcio, aclamado en la celebración por su compañero Curtis Jones, se señaló el escudo con orgullo, dejando clara su determinación de abandonar el club por la puerta grande. Este tanto se suma a sus dos goles en los últimos tres partidos, anticipando su salida este verano tras una época de grandes éxitos.

El Liverpool intentó capitalizar este impulso para sentenciar el encuentro, pero la intervención estelar de Pickford, con una mano salvadora a disparo de Gakpo, impidió el 0-2. El Everton, sin embargo, aprovechó la pausa del descanso para reaccionar y empatar al inicio de la segunda mitad, gracias a un error en cadena de la defensa de los 'Reds', que se mostró excesivamente blanda. Ibrahima Konaté no logró contener la carrera de Kiernan Dewsbury-Hall, quien logró encontrar a Beto en el área pequeña. El delantero portugués se lanzó con todo para conseguir el gol del empate. En la misma jugada, Mamardashvili sufrió una lesión en la rodilla y tuvo que ser retirado en camilla, una situación que, sumada a la ausencia de Alisson Becker, obligó a Rúben Amorim a confiar en su tercer portero, Woodman. Los delanteros del Everton, sin duda, vieron una oportunidad clara ante la inexperiencia del guardameta.

Sin embargo, y a pesar de su juventud, Woodman demostró una solidez admirable. El guardameta realizó las paradas necesarias y permitió que el Liverpool llegara a un tiempo añadido prolongado, de hasta doce minutos. Fue en el minuto 100, en el alargue, cuando Virgil Van Dijk se elevó por encima de toda la defensa para conectar un cabezazo imparable que hizo estallar de júbilo al banquillo del Liverpool y desató la decepción en las gradas del Everton. El club, además, tendrá el amargo recuerdo de que el primer derbi de su nuevo estadio quedó decidido por un gol de su acérrimo rival, anotado por su propio capitán.

En cuanto a la clasificación, los 'Reds' consolidan su quinta posición con 55 unidades. Por su parte, el Everton sufre un duro revés en sus aspiraciones europeas, manteniéndose en la décima plaza con 47 puntos





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