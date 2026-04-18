Van se Desintegra en Llamas por Presunto Cortocircuito en Carretera Mante–Tula

Un vehículo tipo van ardió en llamas esta mañana en la carretera Mante–Tula, a la altura del kilómetro 3 en El Mante. Bomberos sofocaron el incendio, que presuntamente se originó por un cortocircuito. No se reportan lesionados, pero se pide precaución en la zona.

Una camioneta tipo van fue completamente consumida por las llamas en la mañana de hoy, mientras circulaba por la carretera Mante–Tula. El incidente ocurrió específicamente antes de llegar al túnel, aproximadamente en el kilómetro 3, dentro del municipio de El Mante . Los reportes iniciales sugieren que la causa del fuego pudo haber sido un cortocircuito, lo que provocó que la unidad se incendiara de forma súbita y terminara reducida a cenizas, declarada en pérdida total.

Tras el reporte del siniestro, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron de inmediato al lugar para controlar las voraces llamas y, sobre todo, para prevenir que el fuego se extendiera a las áreas circundantes. A pesar de la celeridad y eficacia de su intervención, el vehículo ya se encontraba gravemente afectado por el fuego, habiendo sido consumido en su mayor parte antes de que pudieran sofocarlo por completo. La rápida actuación de los bomberos fue crucial para evitar daños mayores, aunque la unidad vehicular en sí sufrió pérdidas totales. La Vocería de Seguridad del Estado tomó conocimiento del incidente y, en consecuencia, emitió un comunicado para informar a la ciudadanía y para instar a los automovilistas que transitan por la región a extremar las precauciones. La dependencia señaló: "Autoridades atienden incendio de vehículo en carretera Mante-Tula a la altura del kilómetro 3 de El Mante. Se recomienda precaución al transitar por la zona y atender las indicaciones de las autoridades". Este suceso generó una considerable expectación entre los conductores que circulaban por la importante arteria vial, una ruta de considerable tráfico en la región. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas a causa de este desafortunado evento. La Carretera Mante–Tula es un corredor vial de gran relevancia para la movilidad en la zona, y cualquier incidente en ella puede tener repercusiones en el flujo vehicular, por lo que la advertencia de las autoridades cobra especial importancia para garantizar la seguridad de todos





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