La presidenta electa, Vanessa Sheinbaum, ha propuesto mantener el actual calendario escolar sin cambios y ha mostrado su preocupación por las lluvias de intensidad mayor que podrían causar otroladuras y otros desastres naturales en varios estados del país. Por su parte, autoridades mexicanas han asegurado a José Antonio "N", líder de una célula del Cartel del Norte, junto a siete tigres, armas y vehículos.

La presidenta electa, Vanessa Sheinbaum, ha propuesto mantener el actual calendario escolar sin cambios, manteniéndolas las 6 semanas de vacaciones, tras el anuncio del SEP con data del 10 de junio.

El líder de una célula del Cartel del Norte, José Antonio "N", ha sido asegurado por autoridades mexicanas junto a siete tigres, armas y vehículos, según un informe meteorológico que prevé lluvias de intensidad mayor para generarlos derrumbes, incrementos en los niveles del agua y arroyos, así como inundaciones y desbordamientos en las zonas bajas de los estados mencionados. Además, se prevén lluvias intensas, muy fuertes y fuertes en diversas áreas del país, y continúa la onda de calor en la región sureña de Baja California Sur.

El informe meteorológico está disponible en el sitio web de la Comisión Estatal Forestal y Agropecuaria (CEFCA)





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