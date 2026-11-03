Vaticano confirma visita del papa León XIV a la Basílica de Guadalupe

El Vaticano anuncia planes para que el papa León XIV visite la Basílica de Guadalupe en México, aunque la fecha se fijará después de 2026.

El Vaticano confirmó oficialmente este martes 3 de noviembre que el papa León XIV planea realizar una visita a la Basílica de Guadalupe en México. A pesar de esta declaración, no existe una fecha oficial definida para la llegada del pontífice al territorio mexicano. El anuncio se realizó durante la presentación del programa de la próxima gira apostólica de León XIV por Sudamérica.

Detalles de la gira y la fecha incierta

Alvarado, portavoz durante la presentación del programa, declaró explícitamente que el Santo Padre sí va a ver a Nuestra Señora de Guadalupe. Esta confirmación ha generado expectativas significativas sobre la primera visita del pontífice a territorio mexicano. Sin embargo, la visita no se realizaría durante el año 2026, ya que el Vaticano todavía deberá definir los detalles de su agenda internacional.

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La presidenta mexicana explicó que la información sobre la fecha exacta se dará a conocer cuando llegue el momento oportuno. Por ahora, la agenda del pontífice contempla otros compromisos internacionales. Se prevé que su eventual llegada a territorio mexicano ocurra después del año 2026, una vez que se resuelvan los conflictos de calendario actuales.

Posiciones de las autoridades vaticanas

Las autoridades vaticanas, a través de su portavoz Alvarado, han mantenido una postura clara sobre la intención del papa de viajar. No obstante, aún no han presentado un itinerario oficial ni han informado si el pontífice visitaría otros estados del país más allá de la Basílica. La confirmación se basa en la voluntad expresa del pontífice de cumplir con este compromiso espiritual.

El pontífice cuenta con nacionalidad estadounidense y peruana, lo que también ha generado interés sobre sus próximos viajes al continente americano. Esta dualidad de nacionalidades refuerza el vínculo geopolítico y religioso de León XIV con América Latina. Los expertos sugieren que esta característica facilita su integración con las comunidades católicas de la región.

Impacto real y próximos pasos

La visita representaría un acontecimiento significativo para la comunidad católica mexicana, debido a la importancia religiosa y cultural de la Basílica de Guadalupe. Este santuario es considerado uno de los más importantes del mundo. La peregrinación del papa permitiría dar continuidad a esa tradición y fortalecer los vínculos entre el Vaticano y la comunidad católica mexicana.

Se espera que el Vaticano emita nuevas declaraciones oficiales cuando la agenda internacional del papa lo permita. La fecha y las características del eventual viaje dependerán exclusivamente de la agenda papal y de los anuncios oficiales futuros. Por el momento, la información se centra en la intención confirmada y no en logística de viaje.