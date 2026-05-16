Vaticano crea grupo de estudio sobre IA; León XIV prepara encíclica sobre ética tecnológica

El Vaticano ha anunciado la creación de un grupo de estudio para investigar la ética de la inteligencia artificial (IA) y la encíclica de Papa León XIV, que abordará aspectos relacionados con la tecnología en su discusión y uso.

El Vaticano crea grupo de estudio sobre IA; el papa León XIV prepara encíclica sobre ética tecnológica. Reciben con abucheos a dirigentes de Morena en el aeropuerto de Chihuahua; senadores denuncian bloqueos carreteros.

Senadores de Morena responsabilizan a Maru Campos de acciones que pongan en peligro a asistentes de marcha; piden ejercer derecho a libre manifestación. Ariadna Montiel y Andy López Beltrán encabezan la Marcha por la Soberanía convocada por Morena en Chihuahua; participan militantes del partido. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México: Sheinbaum; asegura que la 4T es un movimiento honrado.

Arriban boletas electorales a Coahuila; el próximo 7 de junio se renovará el Congreso estatal. La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena PVEM perfila a Ruth González, esposa del actual gobernador, como candidata en San Luis Potosí; descarta que sea nepotismo. Nuevo incendio en Dos Bocas?

Pemex reporta "flama" y vapor de agua por mantenimiento; instalaciones operan con normalidad, dice Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave de Rocha se entregan en EU; gobernador con licencia permanece sin aparecer en público, mientras se prepara para publicar su primera encíclica, que se espera subraye la necesidad de un enfoque basado en la ética para esta tecnología, que priorice la dignidad humana y la paz. El anuncio se produjo un día después de que León firmara su encíclica, exactamente 135 años después de que su homónimo, el “De las cosas nuevas”.

En ese documento, el difunto pontífice abordó los derechos de los trabajadores, los límites del capitalismo y las obligaciones que los Estados y los empleadores tenían con los trabajadores mientras avanzaba laiekió su homónimo, el Papa León XIV junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio a su llegada a la biblioteca privada del Papa en el Vaticano





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