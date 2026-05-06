Vecinos de Azcapotzalco denuncian agresión policial contra trabajador de limpieza pública

Un video viral muestra el momento en que policías de la Ciudad de México supuestamente agreden a un trabajador de limpieza, generando protestas de los vecinos. La SSC-CDMX investiga el incidente.

Vecinos de la colonia Azcapotzalco en la Ciudad de México han denunciado a elementos de la policía capitalina por supuestamente someter y agredir a un trabajador de limpieza pública.

El incidente fue capturado en un video que se ha viralizado en redes sociales, generando indignación entre los habitantes de la zona. Según los testimonios de los vecinos, el trabajador realizaba sus labores de recolección de basura cuando fue interceptado por una patrulla policial. Las autoridades solicitaron refuerzos, lo que llevó a la intervención de los vecinos, quienes impidieron la detención del empleado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió un comunicado en el que explica que el incidente ocurrió cuando personal de la corporación realizaba un recorrido de reforzamiento de seguridad en la calle Acalotenco. Según la versión oficial, un camión de limpieza bloqueó el paso del convoy policial, y uno de los trabajadores comenzó a proferir insultos y a escupir en repetidas ocasiones hacia la patrulla.

Ante esto, un policía descendió del vehículo para intentar dialogar con el trabajador, pero este se negó a retirarse y agredió físicamente al oficial, por lo que fue sometido para contener los golpes. Tras varios minutos, el camión de limpieza fue retirado del lugar. La SSC-CDMX indicó que la Dirección General de Asuntos Internos está evaluando la actuación de los agentes involucrados y que se les ha solicitado rendir su declaración correspondiente.

Los vecinos, por su parte, han exigido una investigación transparente y sanciones para los policías si se comprueba que hubo un uso excesivo de la fuerza. El caso ha reavivado el debate sobre la relación entre la policía y los ciudadanos, así como sobre los derechos de los trabajadores en el servicio público





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