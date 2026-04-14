Vecinos de Irapuato Solicitan Refuerzo de Seguridad tras Inauguración de Parque Vecinal

Residentes del fraccionamiento Guerrero en Irapuato, Guanajuato, piden a la alcaldesa Lorena Alfaro García mayor seguridad durante la inauguración de un parque vecinal. La alcaldesa reconoce la importancia de la seguridad y el compromiso de abordarla.

Irapuato , Guanajuato. En un evento que reunió a vecinos y autoridades, se llevó a cabo la inauguración del parque vecinal situado junto al mercado Benito Juárez. Durante la ceremonia, los residentes del fraccionamiento Guerrero aprovecharon la ocasión para expresar una de sus mayores preocupaciones: la seguridad. Guadalupe Cisneros, vecina del fraccionamiento, fue portavoz de la solicitud, instando a la alcaldesa Lorena Alfaro García a reforzar la presencia de elementos de seguridad en la zona. La petición específica incluyó el aumento de rondines y patrullas para disuadir la actividad delictiva y brindar mayor tranquilidad a los habitantes. Este llamado a la acción refleja la inquietud creciente de la comunidad ante los desafíos de seguridad que enfrenta la ciudad.

La alcaldesa Lorena Alfaro García, presente en la inauguración, reconoció abiertamente que la seguridad es la principal demanda de la población irapuatense. En su discurso, la alcaldesa enfatizó la importancia de abordar este reto que no solo afecta a Irapuato, sino a todo el país. Alfaro García subrayó la necesidad de construir la paz de manera constante, destacando la importancia de la colaboración entre las autoridades municipales, estatales y federales, así como la participación activa de la ciudadanía. La rehabilitación del parque, que incluyó mejoras en pavimentos, áreas de ejercicio, juegos infantiles, zonas verdes, bancas, señalización e iluminación, fue un esfuerzo para crear un entorno más seguro y propicio para la convivencia. Además de los aspectos relacionados con la seguridad, la alcaldesa invitó a los ciudadanos a visitar el mercado Benito Juárez, un espacio emblemático con una rica historia, para apoyar el comercio local y disfrutar del espacio renovado. La colocación de una nueva escultura del expresidente Benito Juárez también formó parte de las mejoras realizadas, rindiendo homenaje a la historia y la identidad de la comunidad.

La renovación del parque vecinal representa una mejora significativa para los locatarios, clientes del mercado Benito Juárez y las familias de las colonias aledañas. Este espacio, con sus áreas verdes y actividad comercial, ha sido históricamente un punto de encuentro y convivencia para la comunidad. Jorge López, comerciante de la zona, resaltó la importancia de la colaboración ciudadana para mantener en buen estado los espacios públicos, un mensaje que resuena con la necesidad de preservar las mejoras realizadas y fomentar un sentido de pertenencia. La iniciativa del gobierno municipal no solo busca embellecer el entorno, sino también promover la interacción social y fortalecer el tejido comunitario. La combinación de la infraestructura renovada, la presencia de la alcaldesa y la solicitud de mayor seguridad crearon un ambiente donde se mezclaron la celebración de las mejoras realizadas con la persistente preocupación por la seguridad en Irapuato, un tema que demanda atención y soluciones conjuntas entre autoridades y ciudadanos.





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