Vecinos de Nativitas denuncian asaltos en avenida Sol y piden verificación de cámaras y patrullaje policial tras robo con arma en Puente Negro.

La inseguridad en la colonia Nativitas, específicamente en la vialidad conocida como Puente Negro, se ha convertido en una urgencia para los residentes tras una serie de robos a mano armada. El hecho detonante ocurrió el pasado lunes sobre la calle Sol, donde un hombre fue víctima de un atraco violento que ha reavivado el temor en toda la comunidad.

Puntos críticos de los asaltos violentos

Las denuncias de los vecinos señalan que estos delitos no son aislados, sino que se han registrado en distintos puntos de la avenida. Entre las ubicaciones más problemáticas identificadas por los afectados se encuentran los cruces con las calles Guerrero y Valencia, donde se han reportado situaciones similares de acoso y robo, generando una fuerte preocupación entre quienes transitan diariamente por esta zona.

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Desconfianza en el sistema de vigilancia

Ante la escalada de violencia, los habitantes han cuestionado públicamente el funcionamiento efectivo de las cámaras de seguridad instaladas en el sector. La comunidad duda si estos dispositivos están operativos y si realmente contribuyen a la prevención y atención de estos hechos delictivos, solicitando una transparencia sobre su estado actual.

Llamado urgente a las autoridades competentes

Los vecinos han formulado un llamado directo a las autoridades para que incrementen la vigilancia y la presencia policial en el área. La solicitud busca prevenir nuevos asaltos y garantizar la protección de los ciudadanos, evidenciando la necesidad de una respuesta inmediata ante la impunidad que caracteriza estos sucesos recientes.

El contexto social de la violencia

Esta ola de inseguridad se suma a otras denuncias previas en la región, incluyendo el lamento de un padre de víctima de masacre en un partido de fútbol en Salamanca. El clima general de violencia ha llevado a la comunidad a clamar por el fin de estos actos criminales y a exigir medidas concretas que restauren la tranquilidad pública en sus vecindarios.