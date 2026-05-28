Vecinos de Palma Real protestan por modificación de ruta de transporte público

Vecinos del fraccionamiento Palma Real se manifestaron en la carretera federal Veracruz-Xalapa para protestar por la modificación del trayecto de la ruta 'Tejería-Puente' sin previo aviso.

Vecinos del fraccionamiento Palma Real se manifestaron en la carretera federal Veracruz-Xalapa, en la altura de Tejería, para protestar por la modificación del trayecto de la ruta ' Tejería-Puente ' sin previo aviso.

Esta ruta de transporte público ha estado en funcionamiento durante 16 años y brinda servicio a al menos cuatro fraccionamientos de la zona. Los vecinos señalaron que la nueva ruta obliga a los habitantes del fraccionamiento Palma Real 1 a caminar hasta un kilómetro para tomar el autobús, lo que es un inconveniente significativo.

Además, los vecinos expresaron su molestia por haber sido dejados plantados en una reunión prevista con personal de Transporte del Estado, ya que al enterarse de que alrededor de 50 personas se reunieron, decidieron bloquear la carretera por alrededor de una hora y media. La protesta de los vecinos se debe a la presunta vulneración de derechos de menor en proceso familiar en Córdoba





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