Vecinos de Río Blanco denuncian seis días sin agua y amenazan con acciones legales ante la inacción de la CAEV

Residentes de la colonia Modelo en Río Blanco llevan seis días sin servicio de agua potable debido a una falla en la red hidráulica local. La falta de comunicación por parte de la CAEV y la necesidad de comprar garrafones han generado indignación. Los vecinos exigen una solución inmediata y no descartan acciones legales.

Habitantes de la colonia Modelo, en Río Blanco , han denunciado que llevan seis días sin acceso al servicio de agua potable , lo que ha generado graves inconvenientes en sus actividades cotidianas y ha provocado un creciente descontento ante la falta de respuesta por parte de la Comisión de Agua y Saneamiento del Estado de Veracruz ( CAEV ).

Los vecinos señalaron que el problema se concentra principalmente en la avenida 7 de Enero, entre las calles 5 de Febrero y 2 de Abril, donde el suministro se interrumpió sin previo aviso, lo que les impidió tomar las precauciones necesarias para afrontar la situación. A diferencia de otras ocasiones, en las que la dependencia suele informar sobre trabajos o fallas mediante redes sociales o comunicados oficiales, en esta ocasión no hubo ninguna notificación, lo que ha exacerbado la indignación de los afectados.

Además, los residentes han observado que el problema parece ser específico de esa zona, ya que en calles cercanas el servicio continúa funcionando con normalidad, lo que sugiere una posible falla en la red hidráulica local. Ante la ausencia de agua, muchas familias se han visto obligadas a comprar garrafones o desplazarse a otros lugares para abastecerse, lo que ha significado un gasto adicional no previsto.

Los vecinos han acordado dirigirse a las oficinas de la CAEV para exigir una solución inmediata y no descartan emprender otras acciones legales si no reciben una respuesta satisfactoria. En otro incidente relacionado, se reportó el robo de material de construcción de una casa en 'obra gris' en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa, donde los delincuentes utilizaron un taxi para transportar los objetos sustraídos, lo que ha generado preocupación en la comunidad





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