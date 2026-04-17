Vecinos de Saltillo Denuncian Abusos y Logran Acuerdo por Daños en Jardín de Lluvia

Habitantes de Saltillo, representados por la Organización de Vecinas y Vecinos y la Asociación Brisas Poniente, se manifestaron ante el Poder Judicial de la Federación para denunciar presuntos abusos legales en un conflicto con la empresa Inverdomus por obras que afectaron un jardín de lluvia y causaron inundaciones. Tras una batalla legal que incluyó una sanción económica contra los vecinos, se alcanzó un acuerdo con la constructora para restaurar el área y retirar las demandas, buscando una solución colaborativa.

Vecinos de Saltillo y la Asociación Brisas Poniente alzaron la voz este viernes frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación. Su protesta se debió a presuntos actos de abuso en un litigio relacionado con obras de la empresa Inverdomus, las cuales han causado serios perjuicios a los residentes del sector.

El foco principal de la manifestación fue la construcción de un cárcamo, que según afirman los inconformes, desvía el agua de la colonia y compromete el funcionamiento de un jardín de lluvia, un proyecto ambiental de gran importancia. Los colonos denuncian que esta obra beneficia directamente a un fraccionamiento de la misma constructora, y como consecuencia directa, ha provocado severos encharcamientos e inundaciones recurrentes en la zona, afectando la calidad de vida de los habitantes. Relataron que la edificación de dicho cárcamo motivó la presentación de un amparo legal con el objetivo de detener los trabajos de construcción. Sin embargo, para su sorpresa y descontento, un juez dictaminó en contra de su petición. Este fallo, además de permitir la continuación de la obra, derivó en una sanción económica considerable, cercana a los 2 millones de pesos, impuesta a la asociación vecinal, hecho que los manifestantes calificaron como profundamente injusto y desproporcionado. Agregaron que, a pesar de existir una orden judicial que supuestamente debería detener o regularizar la situación, los trabajos de construcción persistieron sin acatarla, lo que aumenta su percepción de desamparo y abuso por parte de las autoridades y la empresa. Armando López Romero, quien se identificó como representante vecinal, ofreció detalles sobre la relevancia del jardín de lluvia. Explicó que este espacio forma parte de un proyecto internacional que busca implementar soluciones ambientales innovadoras. Saltillo fue elegida entre diversas ciudades del país para ser pionera en el desarrollo de infraestructura destinada a la captación de agua y a la prevención de inundaciones, un problema cada vez más acuciante en el contexto del cambio climático. Este jardín de lluvia, inaugurado en junio de 2023 durante la administración del entonces alcalde José María Fraustro Siller, se inserta en una iniciativa global que promueve activamente la infraestructura verde y azul como estrategias clave para mitigar los efectos adversos del calentamiento global. Sin embargo, los vecinos sostienen con firmeza que la intervención realizada por Inverdomus ha causado daños significativos al sistema de captación pluvial del jardín, alterando su diseño y funcionalidad original. Las consecuencias de esta alteración son alarmantes: encharcamientos prolongados que se extienden por semanas, la proliferación descontrolada de plagas que atentan contra la salud pública, y serias dificultades de acceso a sus viviendas durante las temporadas de lluvias intensas, comprometiendo la movilidad y la seguridad de las familias. La representación legal de los colonos enfatizó que la obra no solo afectó el funcionamiento del jardín de lluvia, sino que también modificó drásticamente el flujo natural del agua en la zona, impactando negativamente el drenaje pluvial existente. Detallaron que tras las lluvias de gran intensidad registradas el año pasado, se observaron acumulaciones de agua que perduraron durante semanas, generando un impacto considerable en la salud de los residentes y limitando severamente sus actividades diarias y su movilidad. En un giro positivo, Susana Fabián Sosa, presidenta de la Asociación Brisas Poniente, anunció que recientemente se ha logrado alcanzar un acuerdo crucial con la empresa constructora. Este convenio tiene como prioridad principal la restauración integral del parque de lluvia. Como parte fundamental de este acuerdo, se contempla el retiro inmediato de la demanda legal que la asociación vecinal había interpuesto contra la constructora. Asimismo, la empresa se compromete a colaborar activamente y de manera conjunta con los vecinos en la rehabilitación del espacio afectado, buscando no solo reparar el daño físico, sino también reconstruir la confianza y mejorar la relación entre las partes. El objetivo primordial de este convenio es restablecer la funcionalidad óptima del área verde y de captación de agua. Pero más allá de la restauración física, el acuerdo pretende sentar las bases para una mejor relación entre la comunidad y la empresa, en un contexto donde los habitantes insisten en la imperativa necesidad de atender de manera proactiva los efectos del crecimiento urbano desmedido y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones que impactan directamente su entorno y su calidad de vida. Este acuerdo representa un paso importante hacia la resolución pacífica de conflictos y la búsqueda de soluciones sostenibles para el desarrollo urbano





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