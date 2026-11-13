Velasco Álvarez refuerza lazos con Japón en agenda bilateral estratégica

El secretario de RR.EE. Roberto Velasco Álvarez y su par Toshimitsu Motegi avanzan en cooperación económica y política en Tokio.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, consolidó la diplomacia binacional durante su visita oficial a Japón al sostener una serie de reuniones de alto nivel en Tokio, destacando un encuentro clave con su homólogo japonés, el ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi. Este intercambio permitió revisar los avances concretos en la agenda bilateral y dar seguimiento a proyectos estratégicos de cooperación política y económica entre ambas naciones.

Avances en la Asociación Estratégica Global

El encuentro entre Velasco Álvarez y Motegi, realizado en la capital japonesa, marcó la primera visita del canciller mexicano al país asiático en su cargo y dio continuidad a la visita que Motegi realizó a México en agosto del año pasado. Durante aquella cita previa, ambos líderes acordaron elevar el estatus de la relación en el marco de la Asociación Estratégica Global, un compromiso que ahora se materializa en acciones concretas de colaboración.

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Roberto Velasco Álvarez afirmó que la reciprocidad de estos encuentros confirma el deseo mutuo de establecer un marco renovado en los ámbitos político, económico y de cooperación, destacando el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la primera ministra Sanae Takaichi para avanzar hacia una relación de mayor alcance frente a los retos internacionales actuales.

Cooperación y Diálogo Económico de Alto Nivel

Durante la sesión bilateral, los funcionarios dieron seguimiento a tres iniciativas prioritarias que incluyen la posible realización de la primera sesión del Diálogo Económico de Alto Nivel programada para 2027, así como la instalación de una comisión de expertos sobre la relación bilateral para fortalecer los lazos institucionales.

Además, ambas partes acordaron trabajar en la futura firma de un Memorándum de Cooperación sobre la Protección de Ciudadanos Nacionales en Terceros Países, un instrumento legal que permitirá a los gobiernos de México y Japón colaborar eficazmente para brindar asistencia a sus connacionales en cualquier parte del mundo donde se encuentren.

Iniciativas Conjuntas y Contexto Regional

En el ámbito ambiental, se aprobó el proyecto conjunto para atender el sargazo en el mar Caribe, demostrando la capacidad de colaboración práctica entre los dos países en desafíos regionales significativos que impactan directamente en la economía y ecología de las zonas costeras.

Los ministros también intercambiaron perspectivas detalladas sobre la situación geopolítica en Asia-Pacífico y América Latina, así como en el Caribe, buscando alinear posturas que favorezcan la estabilidad y el diálogo en ambas regiones del mundo en un contexto de incertidumbre global creciente.

Expansión Comercial y Plan México

En materia económica, los responsables celebraron el lanzamiento de la Cámara de Comercio de México en Japón, un hito institucional que fue encabezado por el canciller junto con Kei Takagi, ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria de Japón, conocida como METI, quien confirmó el apoyo gubernamental a esta nueva entidad comercial.

La Cámara de Comercio, que será presidida por un ciudadano mexicano, trabajará de cerca con la Secretaría de Relaciones Exteriores para promover las exportaciones nacionales y atraer nuevas inversiones, mientras que los ministros acordaron impulsar sectores estratégicos del Plan México con prioridad en cadenas de suministro resilientes.

Reuniones con Sectores Empresariales y Gubernamentales

Como parte de su agenda, Roberto Velasco Álvarez se reunió con Minoru Kihara, jefe del Gabinete de la primera ministra Sanae Takaichi, donde revisaron los principales temas de la relación bilateral, el trabajo conjunto en el G20 y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación existentes.

Minoru Kihara confirmó la disposición de ambos gobiernos para ampliar la colaboración entre México y Japón, resaltando que ambos países comparten valores y principios fundamentales que deben servir como base para una alianza más profunda y duradera en el futuro cercano.

El canciller también conversó con directivos de empresas japonesas con presencia en México sobre sus proyectos y las oportunidades de inversión que ofrece el Plan México en los sectores automotriz, energético y electrónico, destacando que Japón es la principal fuente de inversión extranjera de Asia en territorio mexicano.

Finalmente, Velasco Álvarez dialogó con académicos japoneses sobre la situación económica y política de Asia Oriental y sus efectos en la región, con el propósito de identificar nuevas oportunidades de colaboración intelectual y técnica que beneficien a ambas sociedades a largo plazo.