Las exportaciones de crudo venezolano llegan a 1,25 millones de barriles diarios, el máximo en siete años, tras la intervención de EE. UU. que detuvo a Maduro. Se detallan acuerdos con empresas estadounidenses en el campo de gas Loran y las unidades Carito y Pirital.

En un giro histórico que redefine el mapa energético global, Venezuela ha experimentado un aumento sin precedentes en sus exportaciones de petróleo , alcanzando la cifra de 1,25 millones de barriles diarios.

Este nivel, el más alto en siete años, se produce en el contexto de la intervención política y militar estadounidense que culminó con la detención del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Donald Trump han sido los arquitectos de un plan de tres fases destinado a reestructurar la industria petrolera venezolana, ahora bajo el control de un gobierno interino reconocido por Washington.

Trump, en múltiples Comparecencias, ha destacado que esta operación está convirtiendo a Venezuela en un "país feliz", un término que utilizó para referirse a la extracción masiva de recursos y que ha extendido como un posible modelo a aplicar en Irán. La colaboración entre las autoridades interinas y el gobierno estadounidense ha permitido no solo el rescate de la producción, sino también la firma de acuerdos específicos.

El encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, en representación del gobierno de Delcy Rodríguez, ha avanzado en proyectos de petróleo y gas, concretamente en la exploración y explotación del campo de gas Loran, que posee siete yacimientos, y en el desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pitiral. Esta reactivación de la infraestructura energética, especialmente en la Faja del Orinoco, la extensa región al norte del río Orinoco que alberga los yacimientos de petróleo extrapesado más grandes del mundo, requiere tecnología avanzada e inversiones sustanciales para poder ser explotada y refinada eficientemente.

La extracción de este crudo pesado ha sido históricamente un desafío, pero la llegada de capitales y expertise estadounidenses parece haber superado esas barreras técnicas en un tiempo récord. El impacto de este resurgimiento venezolano en el mercado internacional es significativo.

Según los datos, Venezuela ha superado en volumen de exportaciones a países como Irán, cuyas ventas al exterior se han visto severamente afectadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el conflicto bélico en la región, descendiendo a un promedio de 567,000 barriles diarios. El promedio de Venezuela en 2025 fue de 699,140 barriles diarios, pero el nuevo régimen y la puesta en marcha de los planes de Trump han impulsado la cifra cerca de un 80 por ciento.

Este aumento no solo beneficia a la economía estadounidense, que se ha convertido en un destino clave para el crudo venezolano, sino que también altera los equilibrios de poder en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y en las relaciones internacionales. La guerra en Irán y la inestabilidad en Oriente Próximo han creado un vacío que Venezuela, ahora bajo la influencia directa de Washington, está llenando rápidamente.

Este escenario externaliza la dependencia energética de muchos países y consolida la posición de Estados Unidos como el principal broker del petróleo mundial, demostrando que la política exterior vaquerosa puede traducirse en ganancias económicas concretas y en un control geopolítico reforzado sobre recursos estratégicos. Sin embargo, este auge exportador y la narrativa oficial de un "país feliz" contrastan dramáticamente con la realidad interna de Venezuela.

La intervención estadounidense, presentada como una misión humanitaria y de estabilización, tiene profundas implicaciones para la soberanía nacional y los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha declarado recientemente al Estado venezolano responsable de torturas contra un preso político detenido en El Helicoide, ordenando su cierre. Esta decisión, emitida por un tribunal que el gobierno interino ha reconocido, pone de manifiesto las graves violaciones que persisten a pesar del cambio de gobierno.

Además, el apoyo explícito de Trump a candidatos de la oposición en elecciones de otros países, como el caso colombiano con la figura de Álvaro de la Espriella, evidencia una estrategia de influencia regional más amplia. El plan de tres fases, aunque detallado parcialmente en términos de producción petrolera, no está exento de controversia. Se desconoce el estatus jurídico de los contratos firmados, la distribución real de los ingresos y el futuro de las empresas estatales como PDVSA.

Mientras el gobierno interino y sus socios estadounidenses celebran las cifras de exportación, amplios sectores de la población venezolana siguen enfrentando escasez de servicios básicos, inflación y migración masiva. La reconstrucción del país, por tanto, se presenta como un proceso unilateral, dirigido desde Washington y ejecutado por una élite local aliada, donde los beneficios del petróleo no necesariamente se traducen en bienestar para la mayoría.

Esta dicotomía entre éxito exportador y crisis social interna es el núcleo de la disputa por la narrativa del futuro de Venezuela, una narrativa que, por ahora, está mayoritariamente controlada por los interismos estadounidenses





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