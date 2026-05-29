Venezuela: Maduro cayó, pero el aparato chavista sigue igualito

La captura y extracción de Nicolás Maduro en Venezuela, en enero de 2026, no ha traído los cambios deseados. Venezuela sigue siendo un país bajo el dominio de un gobierno autoritario con las mismas carencias y necesidades que hace cinco meses. La situación sigue siendo incierta y contradictoria, y no puede hablarse de que exista una democracia ni siquiera incipiente y mucho menos en vías de consolidarse.

Con la captura y extracción de Nicolás Maduro en Venezuela , el pasado 3 de enero de este 2026, muchos amantes de la democracia y las libertades sintieron un gran alivio.

Como dicen en aquel país ante la inminencia de una buena noticia o del derrocamiento del dictador: ‘les entró un fresquito’ y pensaron que ¡al fin! las cosas iban a cambiar en la agobiada tierra de Bolívar. Yo no lo creí, por cierto. Y no es que sea una pesimista incansable -que lo soy- sino que simplemente conociendo las prioridades y características del actual presidente de USA no podía hacerme grandes ilusiones. El tiempo me ha dado la razón, desgraciadamente





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