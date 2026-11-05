Venta masiva de inyecciones para bajar de peso en Ciudad Juárez y El Paso

Farmacias en Ciudad Juárez y El Paso reportan alta demanda de análogos GLP-1. Este informe detalla los precios, la falta de regulación médica y los riesgos para usuarios sin supervisión en la frontera.

La venta de medicamentos análogos GLP-1, conocidos popularmente como inyecciones para bajar de peso, ha experimentado un aumento significativo en las últimas semanas en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. Factores como la moda, la facilidad de acceso y las diferencias de precios han convertido a esta zona fronteriza en un punto de atraída para adquirir estos fármacos, especialmente por parte de ciudadanos estadounidenses.

Mecanismo de venta y diferencia de precios

Aunque la legislación mexicana clasifica fármacos como Ozempic, Mounjaro, Saxenda y Wegovy como medicamentos que deben venderse bajo receta médica obligatoria, la realidad en las farmacias locales muestra una facilidad considerable para su adquisición. Este acceso sencillo ha atraído a compradores de ambos lados de la frontera, aprovechando las disparidades económicas y regulatorias.

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El precio es uno de los factores clave que ha popularizado esta venta. En El Paso, Texas, una caja mensual de estos tratamientos supera los mil dólares, lo que equivale a cerca de 17 mil pesos mexicanos. En contraste, los estadounidenses pueden adquirir estas dosis en el lado mexicano por un precio que oscila entre los mil 600 y los 4 mil 500 pesos, representando un ahorro substancial.

Más allá del costo, la ausencia de estrictos controles clínicos en México, en comparación con los requerimientos en Estados Unidos, también influye en la decisión de los compradores. Muchos usuarios optan por la frontera para evitar la burocracia sanitaria que exigen las instituciones estadounidenses, priorizando la accesibilidad inmediata y el menor costo financiero.

Posturas de usuarios y advertencias médicas

Testimonios recopilados indican que la demanda proviene principalmente de jóvenes que acuden a diario a las farmacias. Trabajadores del sector han señalado que la mayoría de los compradores no ingresan a consulta para recibir explicaciones sobre la dosis o la aplicación, afirmando ya conocer el procedimiento. Algunos, sin embargo, sí presentan su control médico en el establecimiento.

Lorena, una usuaria que adquiere Mounjaro en Ciudad Juárez, detalló que el tratamiento comenzó costando mil 600 pesos, aunque el precio sube conforme se incrementa la dosis. Para algunos pacientes, el costo puede llegar hasta 9 mil pesos, dependiendo del médico y del plan de tratamiento seguido. Lorena对比ó que en El Paso, el costo es mucho mayor, llegando a 850 dólares o más si no se cuenta con servicio médico.

Luis, de 57 años, ofrece una perspectiva diferente como paciente con enfermedades crónicas. Su doctor le recetó medicamentos del GLP-1, comenzando con 10 unidades de tirzepatida, aumentando progresivamente hasta 30 unidades. Luis reporta haber bajado aproximadamente 18 kilos y controlar hipertensión y prediabetes, aunque reconoce efectos secundarios como dolor de estómago, mareos y falta de apetito.

Impacto en el mercado y próximos pasos regulatorios

Luis Soberanes Maya, secretario médico del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez, advirtió que estos medicamentos se venden como pan caliente sin una regulación adecuada en la localidad. Destacó que la atracción para extranjeros que buscan pérdida de peso rápida sin control médico está generando afectaciones, ya que no todos los pacientes son candidatos válidos para el uso de GLP-1.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó estos fármacos indicando su uso para el control crónico del peso en adultos con obesidad o sobrepeso, o aquellos con enfermedades relacionadas como diabetes tipo 2. Sin embargo, el uso no supervisado plantea riesgos, ya que los resultados varían según el perfil del paciente.

El repunte en las ventas se atribuye principalmente a la accesibilidad económica comparada con Texas y la facilidad para conseguir las inyecciones en Ciudad Juárez. Los expertos médicos insisten en la necesidad de supervisión, ya que el efecto terapéutico mejora los índices de glicemia en diabéticos, pero el uso puramente estético sin control puede tener consecuencias imprevistas.

La situación actual en la frontera refleja una tensión entre la demanda del mercado y la seguridad del paciente. Mientras los compradores encuentran en Ciudad Juárez una alternativa más barata y accesible, las autoridades sanitarias y los profesionales médicos locales continúan monitoreando el impacto de esta tendencia en la salud pública regional.