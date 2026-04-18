Ventas al por menor en México muestran recuperación modesta en marzo, pero sin recuperar el dinamismo previo

Las ventas de los comercios afiliados a la ANTAD crecieron 1.7% en términos nominales en marzo, una ligera mejora respecto a febrero pero aún por debajo de enero. Las tiendas especializadas lideran el crecimiento, mientras que autoservicios y departamentales registran avances menores en un contexto de inflación al alza y menor confianza del consumidor.

Las ventas de los comercios afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ( ANTAD ) experimentaron un crecimiento del 1.7% en términos nominales durante el mes de marzo. Este dato se refiere a las tiendas iguales, es decir, aquellas que tienen más de un año de operación, y representa una comparación directa con el mismo mes del año anterior. Según el reporte mensual difundido por la organización, este resultado, si bien marca una leve recuperación en comparación con el desempeño de febrero, cuando el avance fue del 1.1%, se mantiene por debajo del dinamismo observado en enero de este mismo año, periodo en el que el crecimiento alcanzó el 2 por ciento.

Si consideramos las ventas a tiendas totales, que engloban tanto las operaciones de tiendas ya establecidas como las aperturas recientes en los últimos doce meses, el incremento fue del 3.8% en marzo, nuevamente en relación con el mes homólogo del año previo. En lo que respecta al acumulado del primer trimestre del año, los resultados reflejaron un crecimiento del 2% en las ventas a tiendas iguales y un más robusto 4.1% a tiendas totales. Durante el mes de marzo, las cadenas minoristas que forman parte de la ANTAD generaron ingresos por 134,300 millones de pesos. Si ampliamos la perspectiva al periodo acumulado de enero a marzo, estas ventas ascendieron a la considerable suma de 388,900 millones de pesos.

El analista senior en Actinver Casa de Bolsa, Antonio Hernandez, contextualizó estas cifras, señalando que, si bien representan una mejora respecto a los datos de febrero, la debilidad subyacente persiste, ya que aún no se alcanzan los niveles de dinamismo que se registraron en enero. En este sentido, el especialista proyecta que el crecimiento de las ventas a tiendas iguales para los miembros de la ANTAD se mantendrá en niveles de un dígito bajo a medio durante el resto del año. Esta estimación se basa en la ausencia de catalizadores importantes que impulsen un crecimiento más significativo en el corto plazo.

El incremento registrado en marzo, a pesar de ser el segundo mejor desempeño del año y una mejora respecto al 1.1% de ventas a tiendas iguales de marzo del año anterior, confirma una tendencia de consumo moderado. La falta de recuperación del dinamismo previo se hace evidente al comparar con años anteriores. Entre 2021 y 2024, el crecimiento de las ventas a tiendas iguales para el mes de marzo fue considerablemente mayor, con alzas del 6.5% en 2021, 8.8% en 2022, 4.1% en 2023 y un destacado 7.9% en 2024.

Esta desaceleración en las ventas de marzo parece responder a la debilidad general del consumo en los formatos de tiendas de autoservicio y departamentales. Por el contrario, el formato de tiendas especializadas, que incluye establecimientos como farmacias y boutiques de moda, está mostrando un desempeño significativamente mejor y liderando el crecimiento. Analizando por tipo de negocio, las tiendas de autoservicio, que agrupan a grandes cadenas como Soriana, Chedraui, La Comer y H-E-B, reportaron el crecimiento más bajo en marzo. El avance a tiendas iguales fue de apenas 0.3%, y a tiendas totales, del 2.5%.

Las cadenas departamentales, representadas por marcas como El Palacio de Hierro, Liverpool, Coppel y Sanborns, tuvieron un crecimiento del 0.9% a tiendas iguales y del 2.1% a tiendas totales. En marcado contraste, las tiendas especializadas, con asociados que incluyen a Farmacias Benavides, ZARA, Levi’s México y Petco, demostraron el mejor desempeño. Estas tiendas especializadas registraron un alza del 4.9% en ventas a tiendas iguales y del 7.9% a tiendas totales.

Los avances en las ventas de las cadenas minoristas durante marzo se produjeron en un contexto económico marcado por una mayor presión inflacionaria y una perceptible disminución en la confianza del consumidor. La inflación en México se situó en 4.59% a tasa anual durante marzo, alcanzando su nivel más alto en los últimos 17 meses. Este incremento se atribuye principalmente al alza en los precios de productos básicos como frutas, verduras y energéticos, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Paralelamente, la confianza del consumidor experimentó un descenso. Los datos del mismo organismo público indican que la confianza del consumidor bajó 0.3 puntos porcentuales en marzo en comparación mensual, y una reducción más pronunciada de 2 puntos porcentuales en términos anuales. Estos factores macroeconómicos sin duda influyen en el poder adquisitivo y las decisiones de gasto de los hogares mexicanos, impactando directamente en el desempeño del sector minorista.





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